Το χορευτικό «Save Me Tonight» είναι το νέο τραγούδι της Τζένιφερ Λόπεζ σε συνεργασία με τον David Guetta.

Η Τζένιφερ Λόπεζ κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι με τον David Guetta, με τίτλο «Save Me Tonight», την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, ακριβώς εννέα μήνες μετά την πρεμιέρα του σε ζωντανή συναυλία.

Το EDM κομμάτι σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία μεταξύ της 56χρονης Λόπεζ και του 58χρονου Guetta. Οι δυο τους κυκλοφόρησαν επίσης ένα βίντεο με την -πάντα σέξυ- σούπερ σταρ να ερμηνεύει το γεμάτο ενέργεια τραγούδι φορώντας ένα λαμπερό ασημί κορμάκι και ταιριαστες over the knee μπότες.

{https://youtu.be/y8HLQn3YAiw?si=YKagu5L5QljJdhOx}

Τις τελευταίες ημέρες, η Λόπεζ είχε δημιουργήσει έντονη προσμονή στους θαυμαστές της, με ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram και το οποίο την έδειχνε να χορεύει στους ρυθμούς του «Save Me Tonight» μαζί με τους χορευτές της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη φορά που η Λόπεζ έδωσε μια γεύση από το «Save Me Tonight» ήταν κατά τη διάρκεια της κεντρικής της εμφάνισης στο Φεστιβάλ Μουσικής Παγκόσμιας Υπερηφάνειας στην Ουάσινγκτον, τον Ιούνιο του 2025. Από τότε, έχει γίνει βασικό κομμάτι στο setlist της περιοδεία της Up All Night στην Ευρώπη και την Ασία καθώς και στο σόου της στο Λας Βέγκας, The JLo Show, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και θα διαρκέσει έως τις 28 Μαρτίου.

Παράλληλα, το «Save Me Tonight» ήταν ένα από τα έξι νέα τραγούδια που η υποψήφια για Grammy καλλιτέχνης παρουσίασε σε ένα μυστικό πάρτι ακρόασης για τους θαυμαστές στο Λος Άντζελες τον Ιούλιο του 2025.

Το τραγούδι, από σήμερα (6/03), είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες streaming, ενώ σηματοδοτεί την πρώτη νέα κυκλοφορία της Λόπεζ μετά το soundtrack της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» που κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά.