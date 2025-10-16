Η Τζένιφερ Λόπεζ παραδέχεται ότι ακόμα τη στοιχειώνει το «όχι» που είπε σε μια γνωστή ταινία με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Γκιρ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή The Howard Stern Show όπου μεταξύ άλλων αποκάλυψε τον ρόλο που αρνήθηκε και το μετανιώνει μια ζωή.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο ρόλος αυτός χάρισε σε μια άλλη ηθοποιό υποψηφιότητα για Όσκαρ και παραδέχτηκε ότι το «όχι» που είπε ακόμα την «στοιχειώνει».



Πρόκειται για τον ρόλο της πρωταγωνίστριας στην ταινία Unfaithful του Άντριαν Λιν που κυκλοφόρησε το 2002. Το ερωτικό θρίλερ αποτελεί διασκευή της γαλλικής ταινίας του 1969 Η άπιστη σύζυγος του Κλοντ Σαμπρόλ και περιστρέφεται γύρω από μια γυναίκα που απατά τον σύζυγό της με έναν νεότερο άντρα.



Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Ρίτσαρντ Γκιρ (σύζυγος) και ο Ολιβιέ Μαρτινέζ (νεαρός εραστής). Ο ρόλος της συζύγου αρχικά προτάθηκε στην Λόπεζ η οποία τον απέρριψε και έτσι πήγε στην Νταϊάν Λέιν. Η ταινία γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία και χάρισε στην Λέιν μία υποψηφιότητα για Όσκαρ.



{https://youtu.be/T75ZKjYDT64?si=r-6V0uzWehEO5Rjs}



Η Λόπεζ ρωτήθηκε γιατί απέρριψε τον ρόλο και ενώ στην αρχή απάντησε ότι έφταιγε το σενάριο, στην συνέχεια παραδέχτηκε ότι ήταν δικό της φταίξιμο. «Επειδή το σενάριο δεν ήταν καλό. Και μετά το έκανε υπέροχο. Και η Νταϊάν Λέιν προτάθηκε για Όσκαρ. Είναι αστείο, με στοιχειώνει. Με στοιχειώνει λίγο. Επειδή αρνήθηκα αναρωτιέμαι "γιατί αρνήθηκες να δουλέψεις με τον Άντριαν Λιν; Τι σκεφτόσουν;". Δεν ξέρω καν τι στο καλό συνέβαινε στο μυαλό μου εκείνη την εποχή. Ποιος ξέρει τι συνέβαινε μέσα μου εκείνη την εποχή;».

Αν και η ιστορία και το σενάριο δίχασαν τους κριτικούς, όλοι επαίνεσαν τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών. Η ταινία τελικά απέφερε περίπου 119,1 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και χάρισε στην Λέιν μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου. Οι υπόλοιπες υποψήφιες της κατηγορίας εκείνη τη χρονιά ήταν οι: Νικόλ Κίντμαν (Οι Ώρες), Τζουλιάνα Μουρ (Μακριά από τον Παράδεισο), Σάλμα Χάγιεκ (Φρίντα) και Ρενέ Ζελβέγκερ (Σικάγο). To Όσκαρ τελικά κέρδισε η Κίντμαν για την ερμηνεία της στις Ώρες.



{https://youtu.be/-931mqTRL84?si=_OGZnH4qrGjuTryf}



Αξίζει να θυμίσουμε ότι εκείνη την εποχή η Λόπεζ συνδύαζε μια καριέρα στη μουσική και την υποκριτική που βρισκόταν σε ταχεία άνοδο, με κυκλοφορίες όπως το The Wedding Planner του 2001 με τον Μάθιου Μακόναχι και το Angel Eyes με τον Τζιμ Καβίζελ. Περίπου την εποχή που κυκλοφόρησε το Unfaithful, εκείνη έκανε ταινίες όπως το Enough, το Maid in Manhattan και το Gigli, η τελευταία από τις οποίες αποδείχθηκε μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές αποτυχίες στην καριέρα της!

Ωστόσο, μπορεί να έχει την ευκαιρία να λάμψει από την Ακαδημία του χρόνου, καθώς ήδη δημιουργεί ντόρο για την ερμηνεία της στη νέα ταινία Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης του Μπιλ Κόντον.