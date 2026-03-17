O Δημήτρης Παπαϊωάννου σκηνοθετεί τη Rosalía στο «La Perla».

O Δημήτρης Παπαϊωάννου αποκάλυψε τη συνεργασία του με τη Rosalía, μέσα από αναρτήσεις του στον προσωπικό του λογαριασμός στο Instagram.

Ο Έλληνας χορογράφος και σκηνοθέτης συνεργάστηκε με την Ισπανίδα σταρ σκηνοθετώντας το τραγούδι «La Perla», στο πλαίσιο της περιοδεία της υπό τον τίτλο «Lux» που ξεκίνησε από τη Λυών της Γαλλίας, χθες Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Ο Παπαϊωάννου βρέθηκε στη γαλλική πόλη για να παρακολουθήσει τη συναυλία της Rosalía από όπου και μοιράστηκε μια σειρά από βίντεο, στο Instagram.

Η Rosalía εμφανίζεται στην σκηνή μαζί με τους χοορευτές οι οποίοι είναι σχεδόν αόρατοι. Τα μόνα που φαίνονται είναι τα χέρια τους που άλλοτε δημιουργούν ένα ζωντανό περίγραμμα γύρω από την τραγουδίστρια και άλλοτε αγκαλιάζουν το κορμί της και ακολουθούν το ρυθμό της. Εύκολα θα διακρίνει κανείς την έντονη σωματικότητα της χορογραφίας η οποία είναι βασικό χαρακτηριστικό του Παπαϊωάννου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εικόνα θυμίζει κινούμενο έργο τέχνης. Μια χορογραφία που βασίζεται στη φόρμα, την επανάληψη και τη σωματικότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν το έργο του Έλληνα δημιουργού.

Δείτε αποσπάσματα από τη συνεργασία - έκπληξη των δυο τους.