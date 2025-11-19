Η Ισπανίδα τραγουδίστρια με τις υψηλότερες επιδόσεις στα βρετανικά charts άλμπουμ.

Η τραγουδίστρια Rosalia έγινε η Ισπανίδα καλλιτέχνιδα με τις υψηλότερες επιδόσεις στα βρετανικά charts άλμπουμ, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Το νέο άλμπουμ της 33χρονης τραγουδίστριας, «Lux», το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, έφτασε στο νούμερο τέσσερα στο chart άλμπουμ την Παρασκευή, πίσω από το «The Life Of A Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ, το «The Art Of Loving» της Ολίβια Ντιν και το «West End Girl» της Λίλι Άλεν.

Η ποπ σταρ, η οποία κατάγεται από το Sant Esteve Sesrovires στην Καταλονία, πέτυχε επίσης το υψηλότερο ρεκόρ της ως κορυφαία καλλιτέχνιδα στα βρετανικά charts με το «Berghain» με τη συμμετοχή της Bjork και του Yves Tumor, το οποίο έφτασε στο νούμερο 36.

Η Rosalia, η οποία πρόσφατα γνώρισε παγκόσμια επιτυχία, αφού ήταν πολύ δημοφιλής στην πατρίδα της για αρκετά χρόνια, είχε φτάσει στο νούμερο 42 του βρετανικού chart άλμπουμ με το «Motomami» (2022), το οποίο ακολούθησε τα άλμπουμ «Los Angeles» (2017) και «El Mal Querer» (2018).

Την πεντάδα των βρετανικών charts άλμπουμ συμπληρώνει το «Man’s Best Friend» της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο νούμερο πέντε, ενώ η πρώην τραγουδίστρια των Paramore, Χέιλι Γουίλιαμς, κατάφερε να έχει το δεύτερο σόλο άλμπουμ της που έφτασε στο top 10 με το «Ego Death At A Bachelorette Party», το οποίο βρίσκεται στο νούμερο 10.