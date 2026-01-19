Τριάντα ένα χρόνια μετά, έπειτα από κύκλους που έχουν ανοίξει και κλείσει και πορείες άλλοτε παράλληλες και άλλοτε αντίθετες, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στήνει τη μεγάλη σκάλα της σκηνικής εγκατάστασης στην Εθνική Λυρική Σκηνή και δουλεύει ξανά από την αρχή πάνω στο Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα, «ένα από τα δυνατότερα μουσικά έργα του Γιώργου Κουμεντάκη», όπως ο ίδιος αναφέρει.

Το Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα, ένα έργο που σημάδεψε την καλλιτεχνική δημιουργία της δεκαετίας του 1990, έρχεται για δώδεκα μοναδικές παραστάσεις στις 24, 25, 27, 28, 29 και 30 Ιανουαρίου 2026 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ.

Η σπαρακτική αυτή παράσταση-εγκατάσταση σηματοδοτεί την πολυαναμενόμενη επανένωση των δύο εμβληματικών συνοδοιπόρων της θρυλικής Ομάδας Εδάφους, του σκηνοθέτη και χορογράφου Δημήτρη Παπαϊωάννου και του συνθέτη Γιώργου Κουμεντάκη, σε μια νέα ανάγνωση του έργου από τον διεθνή μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή.

Το 2026 ξεκινάει για την Εθνική Λυρική Σκηνή με τη μεγάλη πρεμιέρα του Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα, ενός από τα πιο εμβληματικά έργα της πρώτης δημιουργικής περιόδου του συνθέτη και Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη, σε μια σπουδαία παράσταση-εγκατάσταση με την υπογραφή του Δημήτρη Παπαϊωάννου, με πενήντα ερμηνευτές επί σκηνής.

Ο διεθνής Έλληνας μαέστρος Θεόδωρος Κουρεντζής θα διευθύνει τους σολίστ μουσικούς της Ορχήστρας της ΕΛΣ, το χορωδιακό σύνολο MEIZON Ensemble και τις υψιφώνους Ντιάνα Νοσίρεβα και Ξένια Ντορόντοβα.

Το Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα του Γιώργου Κουμεντάκη πρωτοπαρουσιάστηκε το 1995, στο παλαιό εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο, ως το πρώτο κεφάλαιο της παράστασης-εγκατάστασης Ενός λεπτού σιγή της θρυλικής Ομάδας Εδάφους, σε σύλληψη, σκηνοθεσία και χορογραφία του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Με το τραύμα να παραμένει διαρκές από τον θάνατο από AIDS αγαπημένων φίλων και με τον «φόβο να στοιχειώνει την ερωτική ζωή μιας ολόκληρης γενιάς», ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ζήτησε από τον Γιώργο Κουμεντάκη να συνθέσει μια «καταιγίδα θανάτου» – ένα ρέκβιεμ για εκείνους που χάθηκαν από το AIDS. Στο δεύτερο κεφάλαιο της ίδιας παράστασης, τη διστακτική ελπίδα για τη ζωή έφερναν τα Τραγούδια της αμαρτίας του Μάνου Χατζιδάκι, σε ποίηση Ντίνου Χριστιανόπουλου.

Η σύμπραξη των δύο δημιουργών που άνοιξαν τον δρόμο για μια νέα σκηνική γλώσσα στον χορό, το θέατρο, την όπερα, ακόμα και για τις τελετές των Ολυμπιακών Αγώνων, συμπληρώνεται από έναν μεγαλοφυή μαέστρο, το όνομα του οποίου αναγνωρίζεται διεθνώς για τις ιδιοσυγκρασιακές αναγνώσεις σε μεγάλα συμφωνικά έργα και όπερες, τον Θεόδωρο Κουρεντζή.

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά τη διάλυση της Ομάδας Εδάφους, η οποία άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή στα δεκαεπτά χρόνια λειτουργίας της, το ελληνικό αλλά και το διεθνές κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει εκ νέου ένα έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου που ισορροπεί ανάμεσα στο σωματικό θέατρο και την εικαστική εγκατάσταση, πάνω σε ένα μουσικό έργο που αποτελεί έναν πρώιμο δραματικό οπερατικό προάγγελο στη συνθετική διαδρομή του Γιώργου Κουμεντάκη.

Η δυναμική συνεύρεση Παπαϊωάννου – Κουμεντάκη οδήγησε τη δεκαετία του 1990 στην πρώτη δημόσια, ανοιχτή καλλιτεχνική αναγνώριση της επιδημίας του AIDS στην Ελλάδα και των δικαιωμάτων μιας ολόκληρης κοινότητας.

Μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ. Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.



Φωτογραφία: Julian Mommert

Πληροφορίες - Συντελεστές



Performance-installation • Νέα παραγωγή

Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα

Γιώργος Κουμεντάκης / Δημήτρης Παπαϊωάννου

24, 25, 27, 28, 29, 30 Ιανουαρίου 2026

Ώρες έναρξης: 19.30, 21.00 (Κυριακή: 18.30, 20.00)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Μουσική διεύθυνση: Θεόδωρος Κουρεντζής

Σύλληψη, σκηνοθεσία, χορογραφία, εικαστικός σχεδιασμός: Δημήτρης Παπαϊωάννου

Το σκηνικό της παράστασης του 1995 είναι της Λίλης Πεζανού. Την εκδοχή του 2026 υπογράφουν οι Δημήτρης Παπαϊωάννου και Λουκάς Μπάκας.

Φωτισμοί: Δημήτρης Παπαϊωάννου, Στέφανος Δρουσιώτης

Κοστούμια: Βασίλης Παπατσαρούχας

Διεύθυνση MEIZON Εnsemble: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Ομάδα Δημήτρη Παπαϊωάννου

Διεύθυνση και εκτέλεση παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτη: Τίνα Παπανικολάου

Φωτογράφιση, κινηματογράφηση: Γιούλιαν Μόμμερτ

Άγγελος του Θανάτου:

Ντιάνα Νοσίρεβα 24, 29 Ιαν. (21.00), 25 Ιαν. (20.00), 27, 28, 30 Ιαν. (19.30)

Ξένια Ντορόντοβα 24, 29 Ιαν. (19.30), 25 Ιαν. (18.30), 27, 28, 30 Ιαν. (21.00)

Περφόρμερ: Ορέστης Αλεξιάδης, Ιωσήφ Αλί, Γιαν-Άγγελος Aποστολίδης, Στέφανος Βλάχος, Γιάννης Βολονάκης, Γιώργος Γκιόκας, Δημήτρης Γούλιος, Τάσος Δέδες, Γιώργος Δερέσκος, Νίκος Εγγλέζος, Δαμιανός Ευσταθίου, Στέλιος Θεοδώρου, Μιχάλης Θεοφάνους, Νικηφόρος Αιμιλιανός Καλαφάτης, Παναγιώτης Καούκης, Γιάννης Καράμπαμπας, Μάκης Κατσανέας, Παναγιώτης Λαγανάς, Δημήτρης Λαγός, Δημήτρης Λαγούτης, Φανούρης Λαρεντζάκης, Έκτωρ Λιάτσος, Νίκος Μανωλάς, Δημήτρης Ματσούκας, Βασίλης Μίχας, Διονύσης Νικολόπουλος, Αλέξανδρος Νούσκας-Βαρελάς, Σπύρος Ντόγκας, Χρήστος Ντούλας, Δημήτρης Οικονομίδης, Άιντι Ορμένι, Σταύρος Παπαδόπουλος, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Γιώργης Παρταλίδης, Λούκας Πζυτάρσκι, Γκαλ Ρομπίσα, Διογένης Σκαλτσάς, Θάνος Στασινός, Δημήτρης Σταυριανόπουλος, Χρήστος Στρινόπουλος, Μπέντζαμιν Στρόμαν, Πασχάλης Τερζής, Χρήστος Τζοβάρας, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Γιώργος Τσίγγος, Σπύρος Χριστάκης, Κώστας Χρυσαφίδης, Ναέλ Χρυσαφίδης

Σολίστ μουσικοί από την Ορχήστρα της ΕΛΣ

MEIZON Ensemble

Τα εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις έχουν εξαντληθεί.

Για πιθανές ακυρώσεις: Ταμεία ΕΛΣ (2130885700, καθημερινά 9.00-21.00)





Φωτογραφία: Julian Mommert