Δυο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στοχοποίησαν εκ νέου την πρεσβεία των ΗΠΑ τη Δευτέρα, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της πρωτεύουσας του Ιράκ.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαγδάτη προστατεύει τις εγκαταστάσεις της από εισερχόμενα βλήματα χρησιμοποιώντας ένα πολυβόλο Gatling 20 χιλιοστών, ικανό να εκτοξεύει 4.500 βολίδες το λεπτό.

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται έκθεση της Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA), το σύστημα C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar) συνδυάζεται με ραντάρ, αισθητήρες και μονάδες επικοινωνιών, ενώ είναι τοποθετημένο σε ρυμουλκούμενη πλατφόρμα 35 τόνων, γεγονός που του χαρίζει κινητικότητα, αλλά και τη δυνατότητα να εντοπίζει γρήγορα και να καταστρέφει εισερχόμενους στόχους.

Τα βλήματα των 20 χιλιοστών του πυροβόλου διαθέτουν τόσο ελαφριά διατρητική ικανότητα όσο και υψηλή εκρηκτική ισχύ, ώστε να μπορούν να πλήττουν τόσο εναέριους όσο και χερσαίους στόχους σε απόσταση έως 2.000 μέτρων, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία General Dynamics. Διαθέτουν επίσης μηχανισμό αυτοκαταστροφής σε περίπτωση που αστοχήσουν, ώστε να αποφεύγονται ακούσιες ζημιές.

Το σύστημα αποτελεί παράγωγο του ναυτικού συστήματος Phalanx Close-in Weapons System του Αμερικανικού Ναυτικού, ενός πυροβόλου που θεωρείται η τελευταία γραμμή άμυνας για πολεμικά πλοία απέναντι σε εισερχόμενους πυραύλους κρουζ ή στόχους επιφανείας που έχουν περάσει τις άμυνες μεγαλύτερης εμβέλειας ενός πλοίου.

Το ναυτικό σύστημα απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα το 2024, όταν το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων Gravely το χρησιμοποίησε για να καταρρίψει έναν πύραυλο των Χούθι, ο οποίος είχε πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου από το πολεμικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τη MDAA, η χερσαία έκδοση του συστήματος έχει χρησιμοποιηθεί χιλιάδες φορές για την προστασία αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν από την πρώτη ανάπτυξή του στο Ιράκ το 2004.

