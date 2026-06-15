Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Ζωή Κρονάκη καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Ζωή Κρονάκη.

Οι δυο τους παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα και στη συνεργασία τους στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;».

Όπως εξήγησαν μέσα από τη συνεργασία τους έχει δημιουργηθεί μία ουσιαστική φιλία, όχι μόνο προσωπική, αλλά και οικογενειακή.

Όταν αρχικά ρωτήθηκαν για τον απολογισμό της φετινής σεζόν, κάθε ένας ξεχωριστά εξέφρασε την άποψή του με την Ζωή Κρονάκη να αναφέρει: «Ωραία χρονιά ήταν! Πολύ ωραία. Για εμένα τουλάχιστον ήταν ίσως η καλύτερή μου χρονιά… Φέτος, νομίζω βρήκαμε πολύ τα πατήματά μας, έδεσε περισσότερο η ομάδα, το περιεχόμενο της εκπομπής μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Είχε μία άλλη ενέργεια, αυτό αισθάνομαι. Μία εκπομπή είναι ζωντανός οργανισμός, βλέπεις πώς ανταποκρίνεται το κοινό. Ανάλογα με τη θεματολογία που έχεις καταλαβαίνεις τι πάει - τι δεν πάει. Φυσικά τα κοιτάμε τα νούμερα».

Από την δική του οπτική, ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησε τόσο για την εκπομπή, όσο και για τη συμμετοχή του στο κομμάτι της μυθοπλασίας: «Ήταν πολύ ωραία χρονιά. Πάρα πολύ ωραία χρονιά γενικότερα. Και όσον αφορά τη μυθοπλασία, στο δικό μου μετερίζι, εκεί που ήμουν, αλλά και όσον αφορά το θέατρο που κάναμε αυτό το ταξίδι… Και εδώ το ίδιο… Κάνουμε απολογισμό κάθε μέρα κάθε ώρα».

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Αναφερόμενοι στη συνεργασία τους και στον τρόπο με τον οποίο έχουν μάθει να εργάζονται μαζί, τόνισαν ότι υπάρχει σχεδόν καθημερινή επικοινωνία δια τηλεφώνου, κάτι το οποίο έχει βοηθήσει στο να δημιουργηθεί μία ουσιαστική προσωπική και οικογενειακή φιλία μεταξύ τους: «Μιλάμε πολύ στο τηλέφωνο και νομίζω αν κάτι έχουμε κερδίσει από αυτή τη συνεργασία είναι ότι κερδίσαμε και οι δύο μία φιλία. Δεν είναι για να τα λέμε. Είμαστε ουσιαστικά φίλοι και οικογενειακώς και κολλητοί, πέρα από τις οικογένειες. Μεγάλο κέρδος αυτό», τόνισε αρχικά ο Τάσος Ιορδανίδης, με την Ζωή Κρονάκη να συμπληρώνει:

«Δεν τελειώνει αυτό, παραμένουν όμως και οι φίλοι που έχουν λειτουργήσει δομικά από πολύ μικρή ηλικία».

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Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να επιστρέψουν και την νέα τηλεοπτική σεζόν, οι δύο συνεργάτες τόνισαν ότι αν και δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα, υπάρχει ένα θετικό κλίμα γύρω από αυτό: «Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμη. Υπάρχει όμως μία πολύ θετική συνθήκη… Μένει το διαδικαστικό», εξήγησε η Ζωή Κρονάκη.

Κλείνοντας τόνισαν ότι και οι δύο επιθυμούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, με τον Τάσο Ιορδανίδη να καταλήγει: «Το έχω ξανά πει δημόσια: Εγώ, χωρίς τη Ζωή, δεν έχω σκοπούς και στόχους γύρω από την παρουσίαση».