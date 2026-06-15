Ο Γιάννης Ζουγανέλης ετοιμάζει εκπομπή με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ.

Ένα νέο εγχείρημα ετοιμάζεται να αναλάβει ο Γιάννης Ζουγανέλης καθώς, όπως όλα δείχνουν, προετοιμάζεται να αναλάβει τη δική του εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη ζώνη που θα προβάλλεται και το πότε ξεκινά, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε το περιεχόμενό της.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου, στον αέρα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το νέο πρόγραμμα θα εμπεριέχει το στοιχεία της σάτιρας, της μουσικής και των ταξιδιών:

«Θα ξεκινήσουμε μία ψυχαγωγική εκπομπή με γνώμονα την Ελλάδα, τους τόπους της, αλλά και την ψυχαγωγία αυτή καθ’ αυτή. Θα έχει τη σάτιρα, μουσική, τα ταξίδια, θα έχει συνεργάτες! Θα έχει πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά».

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Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει καταλήξει στους συνεργάτες του, ανέφερε ότι γίνονται οι απαραίτητες συζητήσεις: «Συζητάω με πάρα πολλούς. Μουσικούς, συνεργάτες, γκεστ. Ακόμη δεν τον έχουμε ορίσει, δεν έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα».

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Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το αν θα συνεργαζόταν σε ένα παρόμοιο εγχείρημα με την κόρη του, Ελεονώρα Ζουγανέλη δήλωσε: «Δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή. Τώρα που αυτονομήθηκε τόσο πολύ και έχει βγάλει τα δικά της φτερά, ενδεχομένως να μας αξιώσει η καθημερινότητα, το σύμπαν και ο Θεός…».