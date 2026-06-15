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Ο Τζον Τραβόλτα απέκτησε την άδεια πιλότου στην ηλικία των 22 ετών.

Ο 72χρονος ηθοποιός, Τζον Τραβόλτα ανάρτησε βίντεο που πιλοτάρει ένα Boeing 737.

Στο βίντεο ο Τραβόλτα φαίνεται να προετοιμάζεται για αρχή έξω από το Boeing 737 και να αδημονεί να πιλοτάρει. Ο ίδιος είναι δεινός πιλότος, και έχει πιλοτάρει κατά καιρούς διάφορα αεροσκάφη, ανάμεσά τους Boeing 747 και 707, από τη στιγμή πήρε την άδειά του σε ηλικία 22 ετών.

Το 2002 ήταν και πρέσβης της Qantas Airways. «Λοιπόν, είμαι εδώ κάνω τον ετήσιο έλεγχό μου για ένα 737, ευχηθείτε μου καλή τύχη» λέει ο Τζον Τραβόλτα στο βίντεο.

Στο επόμενο κλιπ, ο Τραβόλτα κάθεται στην αριστερή πλευρά του αεροσκάφους και συνομιλεί με τον άλλον πιλότο. Στη συνέχεια απογειώνει το αεροσκάφος για μία βραδινή πτήση και τελικά ο Τζον Τραβόλτα το προσγειώνει ομαλά.

«Οκ, όλα καλά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε» έγραψε.

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