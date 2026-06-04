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Εκτός παρκέ βρέθηκε για λίγο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναλαμβάνοντας χρέη… Τζον Τραβόλτα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει για λίγο τη θέση του Τζον Τραβόλτα στο «Grease» για χάρη διαφημιστικού σποτ σε εταιρεία στην οποία έχει γίνει επενδυτής.

Ο διεθνούς φήμης μπασκετμπολίστας συμμετέχει στο διαφημιστικό βίντεο, αναδεικνύοντας τις χορευτικές του ικανότητας και εμφανίζεται ως ένας άλλος Τζον Τραβόλτα από την ταινία.

Στο πλευρό του έχει τα αδέρφια του Θανάση, Άλεξ και Κώστα Αντετοκούνμπο, που κάνουν ένα σύντομο πέρασμα από το σποτ.

Σε αυτό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιάζει να απολαμβάνει τη διαδικασία καθώς χορεύει, διασκεδάζει, μοιράζει φιλιά και καρφώνει.

Το σχετικό βίντεο, προβλήθηκε και το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου στον αέρα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

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