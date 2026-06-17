Με κεντρικό μήνυμα «Αν απόψε φύγεις, να φτάσεις», η καμπάνια αναδεικνύει έναν συχνά παραγνωρισμένο αλλά καθοριστικό παράγοντα πρόληψης: τον ρόλο της παρέας.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια ευαισθητοποίησης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων που συνδέονται με την κατανάλωσή του.

Με κεντρικό μήνυμα «Αν απόψε φύγεις, να φτάσεις», η καμπάνια αναδεικνύει έναν συχνά παραγνωρισμένο αλλά καθοριστικό παράγοντα πρόληψης: τον ρόλο της παρέας. Μέσα από μια σύγχρονη και συναισθηματική προσέγγιση, υπενθυμίζει ότι η επιστροφή στο σπίτι είναι μέρος της βραδιάς και δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη ή στο «έλα μωρέ».

Στην καμπάνια συμμετέχουν η Marseaux, μία από τις πιο δημοφιλείς εκπροσώπους της νέας γενιάς καλλιτεχνών, καθώς και ο συνθέτης και στιχουργός dPans, συμβάλλοντας στη διάδοση ενός μηνύματος που αφορά ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους και τις παρέες τους.

Η ταινία επικεντρώνεται στη στιγμή πριν από τη διαδρομή της επιστροφής, εκεί όπου μια απλή απόφαση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Με τρόπο άμεσο και ανθρώπινο, η καμπάνια καλεί τις παρέες να φροντίζουν ώστε όλοι να φτάνουν με ασφάλεια στο σπίτι, ενισχύοντας την κουλτούρα πρόληψης και υπεύθυνης συμπεριφοράς στον δρόμο.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, δήλωσε σχετικά:

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«Η υπεύθυνη οδήγηση αποτελεί υπόθεση όλων μας. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι μια σωστή απόφαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση, η πρόληψη και η συνειδητή στάση μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.»

Η καμπάνια προβάλλεται στην τηλεόραση, στους κινηματογράφους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να προσεγγίσει κυρίως τις νεότερες ηλικίες και να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο γύρω από την υπεύθυνη οδήγηση.

Μπορείτε να δείτε την ταινία της καμπάνιας

{https://youtu.be/ANQrdHnCnj8?si=Q0vxll8FpsFabPKC}