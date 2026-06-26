Από την παρουσίαση του Xiaomi HAD, το 2024, η Xiaomi συνεχίζει να εξελίσσει την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης.

Η Xiaomi EV πέτυχε παγκόσμια πρωτιά στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης, στην περίφημη πίστα Nürburgring Nordschleife. Συγκεκριμένα, το Xiaomi YU7 GT, εξοπλισμένο με Track Package, ολοκλήρωσε το σιρκουί των 20,8 χιλιομέτρων χωρίς παρουσία οδηγού, καταγράφοντας χρόνο γύρου 10:29.483. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις επίσημες διαδικασίες χρονομέτρησης της Nürburgring. Μετά από αυτό, στη Nürburgring δημιουργήθηκε η νέα επίσημη υποκατηγορία AUTONOMOUS DRIVING (Αυτόνομη Οδήγηση) στο πλαίσιο της κατηγορίας ELECTRIC VEHICLES (Ηλεκτρικά Οχήματα).

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το Xiaomi YU7 GT ολοκλήρωσε αυτόνομα όλες τις οδηγικές λειτουργίες στις 73 στροφές της πίστας Nordschleife, αντιμετωπίζοντας υψομετρικές διαφορές περίπου 300 μέτρων, καθώς και ένα ευρύ φάσμα σύνθετων και συνεχώς εναλλασσόμενων συνθηκών οδοστρώματος. Αναγνωρισμένη διεθνώς ως μία από τις πιο απαιτητικές πίστες δοκιμών στον κόσμο, το Nürburgring Nordschleife συνδυάζει τμήματα υψηλών ταχυτήτων, διαδοχικών τεχνικών στροφών και μεταβαλλόμενων επιπέδων πρόσφυσης με εξαιρετικά περιορισμένα περιθώρια λάθους. Εδώ και δεκαετίες, η πίστα αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς για την εξέλιξη, ανάπτυξη και αξιολόγηση επιδόσεων των μηχανοκίνητων οχημάτων. Το επίτευγμα αυτό όχι μόνο επιβεβαιώνει τις ολοκληρωμένες δυνατότητες του συστήματος αυτόνομης οδήγησης της Xiaomi υπό ακραίες δυναμικές συνθήκες, αλλά αναδεικνύει και τις προοπτικές που προκύπτουν από τη βαθιά ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε προηγμένες τεχνολογίες ελέγχου οχημάτων.

Από την παρουσίαση του Xiaomi HAD, το 2024, η Xiaomi συνεχίζει να εξελίσσει την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης. Τον Μάρτιο του 2026, η Εταιρία παρουσίασε μια νέα πλατφόρμα οχημάτων που βασίζεται στη νέας γενιάς αρχιτεκτονική Xiaomi XLA και στο θεμελιακό μοντέλο MiMo-Embodied. Με ενισχυμένες δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας, το νέο σύστημα βελτιώνει περαιτέρω την ικανότητά του να ερμηνεύει σύνθετα περιβάλλοντα, αντιδράσεις συμμετεχόντων στην κυκλοφορία, καθώς και την κατάσταση του οχήματος, προωθώντας την εξέλιξη της αυτόνομης οδήγησης από απλή μίμηση συμπεριφοράς σε βαθύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος χώρου και αυτόνομη λήψη αποφάσεων.

Το σύστημα αυτόνομης οδήγησης της Xiaomi βασίζεται σε αρχιτεκτονική end-to-end και σε μοντέλα δυναμικής οχήματος, επιτρέποντας, σε πραγματικό χρόνο, την κατανόηση της κατάστασης του οχήματος και των συνθηκών του δρόμου, ενώ παράλληλα λαμβάνει αποφάσεις ελέγχου μέσω δυναμικής πρόβλεψης. Σε συνθήκες υψηλής ταχύτητας και αυξημένων φορτίων, το σύστημα συντονίζει διαρκώς το σύστημα διεύθυνσης, την πέδηση και την παροχή ισχύος, διατηρώντας το όχημα σταθερό.

Μέσω του προγράμματος αυτόνομης οδήγησης στη Nürburgring, η Xiaomi συνεχίζει να συλλέγει πολύτιμα δεδομένα και ανατροφοδότηση του συστήματος υπό ακραίες συνθήκες λειτουργίας, υποστηρίζοντας τη συνεχή βελτίωση των μοντέλων δυναμικής οχήματος, τη βελτιστοποίηση των στρατηγικών ελέγχου και την ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας και εφεδρείας.

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Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες αυτοκίνησης συγκλίνουν ολοένα και περισσότερο, η Xiaomi παραμένει προσηλωμένη στην εξέλιξη της αυτόνομης οδήγησης μέσω αυστηρής μηχανικής αξιολόγησης και δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, με στόχο την παροχή ασφαλέστερων, εξυπνότερων και πιο αποδοτικών εμπειριών μετακίνησης για τους χρήστες σε όλο τον κόσμο.