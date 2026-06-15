Η ανάρτηση της Βίκυς Σταυροπούλου λίγες ημέρες μετά από το γάμο της κόρης της, Δανάης.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε στη Μεσσηνία τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση, και η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου δεν έκρυψε στιγμή τη συγκίνησή της.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό εκκλησάκι με το ζευγάρι να υποδέχεται τους καλεσμένους του σε μία ρομαντική τελετή.

Στις φωτογραφίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, απεικονίζονται φίλοι και συγγενείς να στέκονται στο πλευρό των νεόνυμφων.

Το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», ο Άρης Καβατζίκης που βρέθηκε καλεσμένος στο γάμο μίλησε για την ημέρα, σημειώνοντας ότι η Βίκυ Σταυροπούλου παίρνει το «Όσκαρ» για τη συγκίνηση, καθώς δεν σταμάτησε να κλαίει από χαρά.

{https://www.instagram.com/p/DZj2h3LIegA/?hl=el}

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Η ηθοποιός, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, επέστρεψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με ένα νέο story μέσω του οποίου θέλησε να ευχαριστήσει τους ακόλουθούς της για τις ευχές για το γάμο της κόρης της.

Αναρτώντας μία φωτογραφία από το τραπέζι του γάμου, έγραψε: «Οι ψυχές μας και τα κινητά μας πλημμύρισαν από την αγάπη και της ευχές σας!!! Δε βρίσκω λόγια να σας ευχαριστήσω. Να έχετε υγεία και όλα τα καλά!!!».