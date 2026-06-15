O υπουργός Μετανάστευσης, Γιόχαν Φόρσελ, παρουσίασε την πρόταση τονίζοντας με νόημα πως όποιος δεν καταβάλλει προσπάθεια να κάνει το σωστό στη Σουηδία, δεν θα πρέπει να θεωρεί δεδομένο ότι μπορεί και να παραμείνει στη χώρα.

Σε μια ριζική αλλά αμφιλεγόμενη αλλαγή της μεταναστευτικής της πολιτικής προχωρά η Σουηδία. Το κοινοβούλιο της χώρας υπερψήφισε τη Δευτέρα (15/06) έναν νόμο-σταθμό, ο οποίος δίνει πλέον στις αρχές το δικαίωμα να ανακαλούν τις άδειες διαμονής μεταναστών, όχι μόνο για ποινικά αδικήματα, αλλά και για «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν πλέον τα απλήρωτα χρέη, η μαύρη εργασία, η φοροδιαφυγή, ακόμη και οι ύποπτες επαφές με εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Το στοιχείο που καθιστά τον νόμο εξαιρετικά σκληρό είναι η αναδρομική του ισχύς. Τα νέα μέτρα δεν αφορούν μόνο τις αιτήσεις που εκκρεμούν, αλλά στρέφονται και εναντίον μεταναστών που έχουν ήδη λάβει νόμιμη άδεια διαμονής στη χώρα. Η κίνηση αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα γραφής της δεξιάς κυβέρνησης συνεργασίας και του εθνικιστικού κόμματος των «Σουηδών Δημοκρατών» που τη στηρίζει, οι οποίοι επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις ενόψει των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου.

Η αντιπολίτευση και οι οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντέδρασαν έντονα, κάνοντας λόγο για αυθαιρεσία. Το βασικό επιχείρημα των επικριτών είναι ότι οι άδειες διαμονής θα μπορούν να ακυρωθούν με βάση συμπεριφορές που δεν έχουν κριθεί καν παράνομες από τα δικαστήρια.

Η οργάνωση «Civil Rights Defenders», με έδρα τη Στοκχόλμη, εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση τονίζοντας ότι ο νόμος περί «καλής διαγωγής» βυθίζει τους ανθρώπους στην αβεβαιότητα, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πλέον ποιες πράξεις ή ακόμη και ποιες δηλώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι πλήττεται βάναυσα το κράτος δικαίου και η αρχή της ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόμο.

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Η κυβέρνηση, η οποία ανέβηκε στην εξουσία το 2022 υποσχόμενη δραστική μείωση της μετανάστευσης και πάταξη της εγκληματικότητας, ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή τις προθέσεις της, διαμηνύοντας πως όσοι δεν σέβονται τους κανόνες της χώρας δεν είναι ευπρόσδεκτοι.

Αν και ο νόμος δεν περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια κάθε μορφή μη αποδεκτής συμπεριφοράς, η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει το στίγμα της, εστιάζοντας στα οικονομικά χρέη και τις σχέσεις με ριζοσπαστικές ομάδες. Το βάρος της έρευνας και της επανεξέτασης των αδειών πέφτει πλέον στην Υπηρεσία Μετανάστευσης, ωστόσο οι μετανάστες θα διατηρούν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις στα αρμόδια μεταναστευτικά δικαστήρια.

Η φιλοσοφία του νέου νομοσχεδίου είχε αποτυπωθεί ξεκάθαρα από τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο Υπουργός Μετανάστευσης, Γιόχαν Φόρσελ, παρουσίασε την πρόταση τονίζοντας με νόημα πως όποιος δεν καταβάλλει προσπάθεια να κάνει το σωστό στη Σουηδία, δεν θα πρέπει να θεωρεί δεδομένο ότι μπορεί και να παραμείνει στη χώρα.

Με πληροφορίες του Reuters