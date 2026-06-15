Το Ισραήλ επιμένει ότι θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Λιβάνου.

Τη δέσμευσή του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε ότι δεν έχει κάνει λάθος και πως «έχουμε καθορίσει τον στόχο μας, που είναι η εξάλειψη της υπαρξιακής πυρηνικής απειλής από το Ιράν».

«Θα κάνουμε» πρόσθεσε «ό,τι χρειαστεί για να τους εμποδίσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν ξεκαθάρισε ότι «ανέλαβε τον έλεγχο κεντρικών περιοχών» στον Λίβανο από τις οποίες, όπως ισχυρίστηκε, «η Χεζμπολάχ απείλησε τη χώρα μου».

«Θα παραμείνουμε στις ζώνες ασφαλείας ό,τι και να χρειαστεί», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους.

Και υπογράμμισε: «Έσωσα το Ισραήλ από τον κίνδυνο της πυρηνικής καταστροφής ξεκινώντας έναν κοινό πόλεμο με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν. Αυτός ο ο αγώνας δεν έχει τελειώσει ακόμη».

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Σημειώνεται ότι η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν προβλέπει τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό όλων των επιχειρήσεων και στον Λίβανο. Η Γραμματεία του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν μόνιμα το βράδυ της Δευτέρας, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης παύση των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Λιβάνου και ότι οι ΗΠΑ φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο.