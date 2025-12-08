Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται για την μεγάλη του πρεμιέρα.

Είναι γεγονός! Ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα βρεθεί και φέτος, για μία ακόμη φορά στις πίστες της νυχτερινής Αθήνας, χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές στους θαμώνες.

Η αλήθεια είναι πως το πρόσωπό του, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες, λόγω της προσωπικής του περιπέτειας, ωστόσο, ο ίδιος, έχει επανέλθει δριμύτερος στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του ΣΚΑΙ, «The Voice», ενώ αναμένεται να επανέλθει και στις πίστες.

Ο ίδιος δηλώνει «Παρών» και ετοιμάζεται για την μεγάλη πρεμιέρα του στις 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση μέσω δημοσίευσης στο Instagram, ο καλλιτέχνης, θα βγει στις πίστες και συγκεκριμένα, στην Ακτή Πειραιώς, στις 18 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ η εμφανίσεις των δύο καλλιτεχνών θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και Σάββατο.

{https://www.instagram.com/p/DSAIb3jDSHY/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλευρό του, θα βρίσκεται ο ΑΡΟΝ, ενώ στην ανάρτηση η εταιρεία παραγωγής με την Ακτή Πειραιώς, σημειώνουν χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης, στις 18.12, «Δηλώνει Παρών» στην Ακτή Πειραιώς. Μαζί του ο APON».