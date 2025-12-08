«Χωρίς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, η εστίαση πεθαίνει».

Οι επιχειρηματίες της εστίασης από τη Λάρισα βρέθηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους αγρότες.

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης Λάρισας πήγε στους αγρότες μερίδες φαγητού από τα μαγαζιά τους και τόνισαν ότι θα είναι στο πλευρό τους μέχρι το τέλος των κινητοποιήσεων. Μάλιστα δεσμεύθηκαν ότι κάθε βράδυ θα πηγαίνουν φαγητό από τα εστιατόριά τους, για τα μέλη των ομάδων περιφρούρησης του μπλόκου.

«Θα βρισκόμαστε δίπλα στους αγρότες μέχρι το τέλος. Χωρίς τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, η εστίαση πεθαίνει κάθε ημέρα και είμαστε μάρτυρες αυτού του γεγονότος», δήλωσε η πρόεδρος του Συνδέσμου, Δήμητρα Μπαράτση.

{https://www.youtube.com/watch?v=0OX0oFAqCUA}

Το απόγευμα της Δευτέρας οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχώρησαν στο επόμενο βήμα των κινητοποιήσεών τους, καθώς εκτός από την εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης απέκλεισαν και τις παρακαμπτήριες οδούς.

{https://www.youtube.com/shorts/WpMSyNJ23L0}

{https://www.youtube.com/shorts/ag3AQHIBZjk}

Στο μεταξύ οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας ήδη έχουν στολίσει χριστουγεννιάτικο δέντρο.