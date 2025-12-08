Ο Γιώργος Πιτσιλής επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της ΑΑΔΕ να λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης και εγγυητής ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος για τη χώρα.

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της ΑΑΔΕ στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και φιλικού προς τις επιχειρήσεις φορολογικού πλαισίου, μιλώντας στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. Όπως σημείωσε, η Αρχή λειτουργεί ως πυλώνας αξιοπιστίας για το ανανεωμένο επενδυτικό προφίλ της χώρας και εξελίσσεται σταθερά, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός διεθνούς και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι ο μετασχηματισμός της ΑΑΔΕ από μια παραδοσιακή φορολογική διοίκηση σε μια σύγχρονη, ευέλικτη και ψηφιοποιημένη υπηρεσία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Η ψηφιοποίηση βασικών λειτουργιών, όπως η πλατφόρμα myDATA και τα λοιπά ηλεκτρονικά εργαλεία, διευκολύνει τη φορολογική συμμόρφωση, μειώνει τα διοικητικά βάρη και επιταχύνει τις διαδικασίες, καθιστώντας τες πιο διαφανείς και προσβάσιμες τόσο για επιχειρήσεις όσο και για επενδυτές. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ επενδύει συστηματικά σε νέες τεχνολογίες και στην αξιοποίηση προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προβλεψιμότητα και σταθερότητα - στοιχεία κρίσιμα για όσους σχεδιάζουν μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές κινήσεις. Με αυτές τις παρεμβάσεις, η Αρχή συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός φορολογικού περιβάλλοντος πιο φιλικού και ασφαλούς για όλους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Πιτσιλής επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της ΑΑΔΕ να λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης και εγγυητής ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος για τη χώρα. Όπως τόνισε, η αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής προσφέρει ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις που επιλέγουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία.