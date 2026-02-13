Δυσαρέσκεια από την Αμαλίας - Όλο το παρασκήνιο από τη διαρροή για τη συνάντηση του Κ. Τασούλα με τον πρώην πρωθυπουργό.

Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για θεσμική απρέπεια, μετά τη διαρροή που ακολούθησε τη συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Αλέξη Τσίπρα, από την πλευρά της Προεδρίας της Δημοκρατίας;

Χωρίς πολλά, πολλά, ναι, θα μπορούσε. Αρχικά, γιατί δεν χωράει αμφιβολία ότι οι διαρροές για «τσίπουρα και τσάγια» έγιναν από ανθρώπους του περιβάλλοντος του Προέδρου της Δημοκρατίας και όχι από την Αμαλίας. Και μάλιστα, σε μορφή non paper που κατέληξε σε λίγους και «εκλεκτούς» και δημοσιεύτηκε αυτούσιο.

Και αν θεωρήσουμε ότι τα δώρα και οι ηπειρώτικες συζητήσεις για τσίπουρα και τα λοιπά ήταν ανώδυνες - αν και αχρείαστα γλαφυρές- δεν συνέβη το ίδιο με τα σοβαρά θέματα. Όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση.

Οι «πηγές» της διαρροής, δεν έμειναν μόνο στα όσα του είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, τα οποία είναι τα παρακάτω.

«Η κουβέντα πήγε στην Συνταγματική Αναθεώρηση με ειδικότερη αναφορά στην ανάγκη να αναζητηθεί κοινός τόπος σε θέματα που φαίνεται ότι συμφωνούν όλοι, όπως είναι η ανάγκη για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί της ευθύνης υπουργών.



Ο Τασούλας υπενθύμισε στον Τσίπρα ότι ήδη από το 2006 είχε συνυπογράψει σχετική κοινοβουλευτική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αναθεώρηση του άρθρου 86. Επί της ουσίας του θέματος, ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποδοθεί στη Δικαιοσύνη η πρωτοβουλία δίωξης πολιτικών προσώπων, χωρίς ωστόσο αυτή η νέα ρύθμιση να διευκολύνει την υπερβολή της “καταγγελιομανίας”».

Αυτό θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει θεμιτό - καλή τη πίστει. Το παράδοξο είναι ότι μίλησε εκ μέρους του Αλέξη Τσίπρα, βγάζοντας μάλιστα και συμπεράσματα για τις σκέψεις του και τις προθέσεις του, επί του θέματος.



«Ο Τσίπρας δεν φάνηκε να έχει κάποια αντίρρηση ως προς την ουσία του θέματος, ωστόσο όσοι έχουν συζητήσει μαζί του το θέμα αυτό λένε ότι δεν μοιάζει προς το παρόν διατεθειμένος να συμμετάσχει πιο ενεργά στο δημόσιο διάλογο για την αναθεώρηση, εφόσον δεν είναι βουλευτής και δεν έχει ακόμα ιδρύσει το κόμμα», αναφέρονταν στη διαρροή.

Η όλη ιστορία γίνεται ακόμα πιο αντιθεσμική, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε μιλήσει επί του θέματος, λίγες μόλις ημέρες νωρίτερα, στα Ιωάννινα. Και αυτή η κίνηση οδήγησε την Αμαλίας στο να υπενθυμίσει τα λόγια του, τα οποία όπως λένε συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, τα επανέλαβε και στον Πρόεδρο.

«Δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Με δυο λόγια δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συναίνεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συναινέσεις για την αναθεώρησή του», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Και τώρα, το καλύτερο. Ο συντάκτης της «προεδρικής» διαρροής, έβγαλε συμπέρασμα και για τις επόμενες κινήσεις Τσίπρα. «Και πότε θα ιδρύσει το κόμμα; Η εντύπωση που δίνει είναι ότι δεν βιάζεται. Παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και μοιάζει βέβαιος ότι θα βρει τη βέλτιστη χρονική στιγμή», αναφέρει η διαρροή.

Όποιος θέλει να είναι ενημερωμένος για τα σχέδια του Αλ.Τσίπρα, μπορούν να διαβάζουν τα ρεπορτάζ. Δεν έχουν ανάγκη τα συμπεράσματα διαφόρων κέντρων και παράκεντρων.

Αν σκεφτεί κάποιος πως στις συναντήσεις του Κωνσταντίνου Τασούλα με τους Γιώργο Παπανδρέου, Κώστα Καραμανλή και τον Λουκά Παπαδήμο δεν υπήρξαν τέτοιες «σπαρταριστές λεπτομέρειες», τότε εύλογα μπορούμε να μιλάμε για θεσμική απρέπεια απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Α.Γ.