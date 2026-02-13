Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, μετά το μεγάλο συλλαλητήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4:00 το μεσημέρι, να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα το βράδυ και να επιστρέψουν αύριο, Σάββατο (14/02), στις περιοχές τους.

Μετά το γνωστό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις τους με το Μέγαρο Μαξίμου, αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα προσέρχονται σήμερα, Παρασκευή (13/02) στο Σύνταγμα για το μεγάλο συλλαλητήριο, στο πλαίσιο της συνέχισης των κινητοποιήσεών τους.

Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, μετά το μεγάλο συλλαλητήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4:00 το μεσημέρι, να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα το βράδυ και να επιστρέψουν αύριο, Σάββατο (14/02), στις περιοχές τους.

Τα τρακτέρ θα εισέλθουν στον Κηφισό, στην δεξιά λωρίδα και στη ΛΕΑ, ενώ η αριστερή και η μεσαία λωρίδα θα είναι ανοιχτές για τους οδηγούς αφού στόχος είναι να μην διακοπεί η κυκλοφορία. Μέσω της λεωφόρου Αθηνών θα μπουν προς το κέντρο της Αθήνας.

Στις 2:00 μ.μ. αγρότες από όλη τη χώρα που σκοπεύουν να μεταβούν στην Αθήνα με ίδια μέσα ή πούλμαν έχουν δώσει ραντεβού στο ΟΑΚΑ όπου θα σταθμεύσουν τα οχήματά τους και χρησιμοποιώντας τα ΜΜΜ θα φτάσουν στην Ομόνοια. Εκεί θα μπουν τα τρακτέρ μπροστά, θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι αγρότες και στις 4:00 μ.μ. θα βρίσκονται στο Σύνταγμα.

Τα Εργατικά Κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά και τα συνδικάτα όλης της Αττικής καλούν από τη 1 μ.μ. στο Σύνταγμα σε συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ, το οποίο θα εξελιχθεί σε συγκέντρωση υποδοχής των αγροτών. Ανάλογη απόφαση έχει πάρει και η ΑΔΕΔΥ και καλεί στις 4 μ.μ. στο Σύνταγμα όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους, στους συλλόγους και τις ενώσεις τους απευθύνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής. Επίσης, σε αγωνιστική υποδοχή των αγροτών καλεί η Επιτροπή Αγώνα Λαϊκών Αγορών. Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και ο Σύλλογος Αυτοαπασχολουμένων Επαγγελματιών και Εμπόρων Δήμου Αθήνας.

Το δικό της κάλεσμα απευθύνει στις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, με προσυγκέντρωση στις 3.30 μ.μ. στην Εθνική Τράπεζα Συντάγματος, Καραγιώργη Σερβίας και Σταδίου.

Επίσης θα βρεθούν στο Σύνταγμα οι φορείς του αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος, με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων.

Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το πρωί της Παρασκευής (13/2) στο κέντρο της Αθήνας.

Η Τροχαία προειδοποιεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου ενώ επισημαίνει πως θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

H ανακοίνωση της Τροχαίας:

Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.