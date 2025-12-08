Ο Λάντο Νόρις στην κορυφή της Formula 1, στον 24ο Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι.

24 Grand Prix, 150 ώρες καταιγιστικής δράσης, 2.850.000 views με αποκλειστικά live Grand Prix στο ΑΝΤ1+ και 2.700.000 page views στο antenna.gr/F1 και πάνω από 1.200.000 μοναδικοί χρήστες και 9.000.000 video views με αποκλειστικό live και backstage περιεχόμενο από τα social media accounts της F1 απόλαυσαν αυτή τη σεζόν οι φίλοι της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Με ανατροπές, εντυπωσιακές κόντρες, δύσκολες προσπεράσεις και ένταση στα… κόκκινα, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 ολοκληρώθηκε χθες, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, με το 24ο Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι, που μεταδόθηκε ζωντανά, αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Το πιο εκρηκτικό και αγωνιώδες Grand Prix των τελευταίων ετών κράτησε το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι και την τελευταία στιγμή και κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης, καθώς ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του σημειώνοντας κατά μέσο όρο ποσοστό 12,9%, στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό σημείωσε μέχρι και 47,2%.

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη στον αγώνα, την παράσταση, όμως, έκλεψε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος, τερματίζοντας στην 3 η θέση, στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι ολοκλήρωσε την προσπάθειά του κατακτώντας τη 2η θέση.

Ο Τάκης Πουρναράκης και ο Πάνος Σεϊτανίδης από το τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής «Formula 1 Show» και η Μαρία Θωμά από τα paddock στο Yas Island μετέφεραν στο κοινό τον παλμό του αγώνα της χρονιάς.

Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν ειδικά αφιερώματα για τη συναρπαστική μάχη των τριών διεκδικητών στους προηγούμενους 23 αγώνες, καθώς και οι 12 αποστολές του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+ στα Grand Prix της φετινής σεζόν.

Επιπλέον, προβλήθηκαν αποκλειστικές συνεντεύξεις για τον ΑΝΤ1, με δύο «πρωτάρηδες» της Formula 1, τον Oliver Bearman και τον Kimi Antonelli, να μιλούν για την εμπειρία τους.

Όσα έγιναν στο 24ο Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Ο Λάντο Νόρις έγραψε ιστορία, κατακτώντας τον τίτλο και μπαίνοντας στο exclusive elite club των πρωταθλητών της Formula 1 ως το 35 ο μέλος του.

Ο 26χρονος Βρετανός έγινε ο 11ος Παγκόσμιος Πρωταθλητής από το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τους Χόθορν, Γ. Χιλ, Κλαρκ, Σέρτις, Στιούαρτ, Χαντ, Μάνσελ, Ν. Χιλ, Μπάτον και Χάμιλτον. Για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, ο Νόρις χρειαζόταν μια 3 η θέση στον χθεσινό αγώνα.

Εκκίνησε δεύτερος, υποχώρησε στην τρίτη θέση και διατήρησε αυτή τη θέση έως το πέσιμο της καρό σημαίας, εξασφαλίζοντας τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

Ο αγώνας δεν επιφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις, με τον Μαξ Φερστάπεν να διατηρεί το προβάδισμα από την εκκίνηση και για το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς του. Δείτε το σχετικό βίντεο.

Ο Ολλανδός μπήκε στα πιτ πριν από τον Πιάστρι και βρέθηκε προσωρινά πίσω του, μέχρι να ολοκληρώσει και ο Αυστραλός την αλλαγή ελαστικών. Οι δυο τους μάχονταν για τη νίκη, με τον Νόρις να ακολουθεί σε απόσταση ασφαλείας, χωρίς να απειλείται σε κανένα σημείο.

Ο Βρετανός ξεκίνησε με μέση γόμα, σε αντίθεση με τον Πιάστρι που επέλεξε σκληρή. Δεν εξάντλησε τη δυναμική των ελαστικών του και μπήκε στον 17 ο γύρο στα πιτ για να καλύψει τον Ράσελ, ο οποίος είχε προηγηθεί δύο γύρους νωρίτερα. Το ίδιο έπραξε και ο Λεκλέρκ, επιχειρώντας να πιέσει τον Νόρις, χωρίς όμως να καταφέρει να τον προσπεράσει.

Η μοναδική στιγμή κινδύνου για τον Νόρις, προήλθε από την προσπέραση στον Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος άλλαξε πορεία και τον στρίμωξε, αναγκάζοντάς τον να βγει εκτός πίστας. Ο Ιάπωνας, που του χρόνου δεν θα βρίσκεται στο grid, τιμωρήθηκε με ποινή 5 δευτερολέπτων για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι τελευταίοι γύροι ήταν πραγματικό θρίλερ, καθώς ο Λάντο Νόρις έπρεπε πάση θυσία να διατηρηθεί στην 3 η θέση. Τα κατάφερε και, τερματίζοντας, ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς!

Ο Βρετανός λύγισε από τη συγκίνηση, αγκάλιασε τους γονείς του και δήλωσε: «Είμαι άφωνος. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω αυτό που νιώθω. Ήταν ένας απίστευτα δύσκολος αγώνας, ίσως ο πιο αγχωτικός της ζωής μου, αλλά τα καταφέραμε. Ο στόχος μας ήταν το βάθρο και το πετύχαμε. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους στη McLaren. Η δουλειά τους, η στήριξή τους, η πίστη τους σε εμένα... χωρίς αυτούς τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό.

Ήταν μια εκπληκτική σεζόν. Ο Μαξ και ο Όσκαρ με πίεσαν μέχρι το τέλος και έκαναν τη νίκη του τίτλου ακόμη πιο γλυκιά.

Είμαι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Δεν το πιστεύω ακόμα». Δείτε τις δηλώσεις του Lando Norris μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγών της F1.

Από την πλευρά του, ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είδε τη μοίρα να τον εκθρονίζει στην ίδια πίστα όπου είχε στεφθεί πρωταθλητής το 2021, τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που κλείνω τη χρονιά με μια νίκη. Ήταν ένας δυνατός αγώνας και είχαμε καλό ρυθμό, ειδικά μετά την αλλαγή από τη μέση γόμα στη σκληρή. Ξέραμε ότι ο τίτλος ήταν δύσκολο να έρθει, αλλά δώσαμε το 100% μέχρι τον τελευταίο γύρο. Συγχαρητήρια στον Λάντο Νόρις και τη McLaren. Έκαναν εξαιρετική δουλειά όλη τη χρονιά και ήταν ο πιο σταθερός συνδυασμός. Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί του χρόνου».

Οι κορυφαίοι πιλότοι της Formula 1 ανανεώνουν το ραντεβού τους με τους λάτρεις της ταχύτητας στην πίστα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, για το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που θα ξεκινήσει την Kυριακή 8 Μαρτίου 2026 από την Αυστραλία.

