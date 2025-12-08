Δήλωση με αποδέκτη το Μαξίμου και την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ απέστειλε ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, χτύπησε εκεί που «ματώνει» η κυβέρνηση. Στους αγρότες που έχουν βγει στους δρόμους σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Όπως τόνισε με νόημα: «Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα (οι αγρότες) δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ».

Με την παρέμβασή του ο Αντώνης Σαμαράς μπήκε (ξανά) απέναντι από τον Κ.Μητσοτάκη και στάθηκε ξεκάθαρα δίπλα στον δίκαιο αγώνα των αγροτών.

Δείτε το βίντεο

{https://exchange.glomex.com/video/v-det0s12bubbl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κ.Σ.