Η συναλλαγή Prodea - Εθνικής Τράπεζας αφορά κτίρια γραφείων και καταστήματα σε διάφορα σημεία της χώρας.

Η Prodea Investments ανακοίνωσε την υπογραφή προσυμφώνου με την Εθνική Τράπεζα για την πώληση 100 ακινήτων τα οποία ήδη μισθώνει η τράπεζα, έναντι τιμήματος 510,7 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αφορά κτίρια γραφείων και καταστήματα σε διάφορα σημεία της χώρας, με την ολοκλήρωσή της να έχει προθεσμία την 22α Μαΐου 2026, υπό την τήρηση συγκεκριμένων συμβατικών αιρέσεων.

Το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο υπεγράφη στις 8 Δεκεμβρίου και προβλέπει τη μεταβίβαση της νομής των ακινήτων με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Μέρος του τιμήματος θα καταβληθεί αφού εγκριθεί η συναλλαγή από τη Γενική Συνέλευση της Prodea, η οποία θα συγκληθεί στις 29 Δεκεμβρίου. Η έγκριση απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020, καθώς η αξία των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να διατεθούν υπερβαίνει το 51% της συνολικής αξίας του ενεργητικού της εταιρείας. Η Prodea έχει δηλώσει ότι θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη.

Η νέα συμφωνία ακολουθεί μια σειρά κινήσεων αναδιάρθρωσης που πραγματοποίησε η εταιρεία στις 5 Δεκεμβρίου. Τότε ανακοινώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας 676 εκατ. ευρώ μέσω της μεταβίβασης του 100% της θυγατρικής Milora στη VYP Group, μέλος του ομίλου Yoda. Στο ίδιο πλαίσιο, η Prodea απέκτησε το επιπλέον 30% της Bluekey One, εταιρείας που κατέχει το Porto Paros Resort στην Πάρο. Με την κίνηση αυτή, η Prodea, μέσω της Mediterranean Hospitality Venture, κατέχει πλέον το 100% του συγκροτήματος και προγραμματίζει την περαιτέρω ανάπτυξή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της, ποσοστού 30%, στην Piraeus Tower A.E., με την υποκείμενη αξία του ακινήτου να ανέρχεται σε 107 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, διέθεσε και τη συμμετοχή της ύψους 80,48% στο ιταλικό επενδυτικό fund Intracento, ιδιοκτήτη κτιρίου γραφείων στη Ρώμη, εμπορικής αξίας 46 εκατ. ευρώ.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της Prodea για επικέντρωση στους τομείς της φιλοξενίας και των logistics. Η εταιρεία αναδιαμορφώνει το χαρτοφυλάκιό της μέσω στοχευμένων αποεπενδύσεων και επενδύσεων, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και τη συγκέντρωση σε κλάδους που θεωρεί ότι παρουσιάζουν υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης. Με τη συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα, η Prodea συνεχίζει την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, προχωρώντας σε μία ακόμη σημαντική συναλλαγή στην εγχώρια αγορά ακινήτων.