Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιανός για την λήξη της συνεργασίας του με την Ελένη Μενεγάκη.

Για την λήξη της συνεργασίας του με την Ελένη Μενεγάκη, μίλησε ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός, ο οποίος απάντησε στις ερωτήσεις της Άννας Ζηρδέλη μέσω του ποδ- cast της, απόσπασμα του οποίου, προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή του ΟΡΕΝ, «Ώρα για ψυχαγωγία», με τον Θανάση Πάτρα.

Αρχικά λοιπόν, ο γνωστός παρουσιαστής, αναφέρθηκε εν συντομία στην 14 ετών πορεία του στο ραδιόφωνο και στα όσα έχει καταφέρει στην καριέρα του, ενώ σημείωσε πως πρόκειται για αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και όχι τύχης: «Δεν έχω το κοκαλάκι της νυχτερίδας, μόνο δουλειά, δουλειά, δουλειά», ανέφερε, χρησιμοποιώντας την αίσθηση του χιούμορ του.

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, η συζήτηση στράφηκε προς την συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη και συγκεκριμένα κατά την περίοδο που ο Γιώργος Λιανός, είχε αποχωρήσει από την εκπομπή της: «Μετά την απόλυσή μου από την εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, αναγκάστηκα να κάνω σόλο καριέρα. Με είχαν διώξει σαν σκυλί μαύρο! Εκείνη τη στιγμή «έσκασε» το τηλέφωνο… όταν καταλαβαίνω πως δεν ταιριάζω κάπου, φεύγω, δεν θέλω να πληρώνομαι μια φορά το μήνα και να κάθομαι».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, κατά την αποχώρησή του, η Ελένη Μενεγάκη, του είχε πει: «Μπορεί να τελειώνει εδώ η συνεργασία μας, αλλά αισθάνομαι ότι θα σου συμβούν ωραία πράγματα», ανέφερε, ενώ αστειεύτηκε για εκείνη πως ξέρει να διαβάζει τους ζωδιακούς χάρτες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-depfibt26f5d?integrationId=40599y14juihe6ly}