Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκινήθηκε βαθιά από την ομιλία του 11χρονου Ρόμαν Ολέκσιβ από την Ουκρανία, ο οποίος έχασε τη μητέρα του σε βομβαρδισμό το 2022. Ο ίδιος πέρασε 100 ημέρες στην εντατική και υποβλήθηκε σε περισσότερες από 35 χειρουργικές επεμβάσεις για να αποκατασταθούν τα σοβαρά τραύματά του, όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά την παρουσίαση ενός ντοκιμαντέρ στο Στρασβούργο για τα παιδιά στην Ουκρανία, τα λόγια του Ρόμαν συγκλόνισαν τόσο τον μεταφραστή όσο και πολλούς από τους παρευρισκόμενους.

Θυμούμενος όσα έζησε τον Ιούλιο του 2022, είπε: «Ήμουν με τη μητέρα μου στο νοσοκομείο όταν έπεσε μια βόμβα». Μετά τη σύντομη διακοπή από τον μεταφραστή, συνέχισε: «Την είδα κάτω από τα ερείπια, αναγνώρισα τα μαλλιά της και της είπα αντίο. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα. Έμεινα στην εντατική για περισσότερες από 100 ημέρες, υποβλήθηκα σε 35 χειρουργικές επεμβάσεις και τώρα βρίσκομαι σε πορεία ανάρρωσης».

Ο νεαρός κατέληξε λέγοντας: «Όταν είμαστε ενωμένοι, είμαστε δυνατοί. Δεν τα παρατάμε ποτέ και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και τα παιδιά της». Το ακροατήριο τον καταχειροκρότησε.

Τον Ιούλιο του 2022, ο Ρόμαν και η μητέρα του, Χαλίνα, περίμεναν για ιατρική εξέταση στη Βίνιτσα, όταν πύραυλοι έπληξαν την κλινική. Συνολικά 26 άνθρωποι χάθηκαν, ανάμεσά τους και η Χαλίνα. Ο Ρόμαν βγήκε ζωντανός από τα συντρίμμια, αλλά με σοβαρά εσωτερικά τραύματα και εκτεταμένα εγκαύματα στο 45% του σώματός του.

Μερικές ημέρες αργότερα, το τότε 8χρονο παιδί μεταφέρθηκε στη Γερμανία μέσω προγράμματος ιατρικής διακομιδής του ουκρανικού Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την ΕΕ και αρκετά κράτη μέλη του ΠΟΥ, ώστε να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα.

Παρά τις προβλέψεις των γιατρών ότι ίσως να μην περπατούσε ξανά, ο Ρόμαν πάλεψε. Η αποκατάσταση υποστηρίχθηκε από τον χορό και το ακορντεόν: ο χορός τον βοήθησε να ανακτήσει ισορροπία και μυϊκή δύναμη, ενώ το ακορντεόν —με τις απαιτητικές κινήσεις— βελτίωσε την ευελιξία των τραυματισμένων χεριών του, όπως εξηγεί ο πατέρας του.

Στα τέλη του 2024, μπόρεσε να αφαιρέσει τη μάσκα που φορούσε για την αποθεραπεία του και επέστρεψε με τον πατέρα του στην Ουκρανία. Μάλιστα, κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό ακορντεόν.