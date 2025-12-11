Η ομάδα εργασίας διαπιστώνει ότι οι σημερινοί κανόνες στην ΕΕ είναι τόσο περίπλοκοι, που συχνά προκαλούν σύγχυση ακόμη και στους επενδυτές.

Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή για τις τράπεζες εξετάζει αλλαγές στους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, με στόχο να τους κάνει πιο απλούς για τις μεγάλες τράπεζες και λιγότερο πιεστικούς για τις μικρότερες. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά από χρόνια παραπόνων του τραπεζικού κλάδου ότι το πλαίσιο εποπτείας είναι υπερβολικά σύνθετο και απαιτητικό.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε νέες προτάσεις για τη μείωση του διοικητικού βάρους που έχει δημιουργηθεί την τελευταία δεκαετία, μετά την κρίση του 2008 και τις διασώσεις τραπεζών με δημόσιο χρήμα. Σε ανακοίνωσή της, η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι θέλει να απλοποιήσει το σύστημα, χωρίς όμως να υπονομεύσει τη σταθερότητα των τραπεζών.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε τις αλλαγές που εισηγήθηκε ειδική ομάδα εργασίας. Οι προτάσεις θα πρέπει τώρα να εξεταστούν από τα ευρωπαϊκά όργανα ώστε να γίνουν νόμος.

Η ομάδα εργασίας διαπιστώνει ότι οι σημερινοί κανόνες στην ΕΕ είναι τόσο περίπλοκοι, που συχνά προκαλούν σύγχυση ακόμη και στους επενδυτές. Οι τράπεζες υποχρεούνται να τηρούν διάφορα ξεχωριστά «μαξιλάρια» κεφαλαίων, τα οποία η ΕΚΤ προτείνει να μειωθούν από τέσσερα σε δύο, ώστε το πλαίσιο να γίνει πιο ξεκάθαρο.

Παρότι δεν διευκρινίζεται αν οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις θα αλλάξουν, η ΕΚΤ τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να παραμείνουν σε θέση να απορροφήσουν πιθανές ζημιές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, προτείνεται χαλάρωση των κανόνων για μικρότερες τράπεζες. Σήμερα, όλα τα ιδρύματα με ενεργητικό άνω των 5 δισ. ευρώ πρέπει να εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα της Βασιλείας, παρότι αυτά έχουν σχεδιαστεί για πολύ μεγαλύτερες και πιο σύνθετες τράπεζες. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι αυτό επιβαρύνει άδικα τα μικρότερα ιδρύματα και ζητά την αύξηση του ορίου και την εισαγωγή περισσότερων εξαιρέσεων.

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν προσπάθεια να γίνει το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο πιο λειτουργικό και πιο εύκολο στην εφαρμογή του, τόσο για μεγάλες όσο και για μικρότερες τράπεζες.