Σε «έντονο ύφος» η συζήτηση με τους Ευρωπαίους για την Ουκρανία, πρέπει να είναι ρεαλιστής ο Ζελένσκι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι διαφώνησε με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη σημερινή τους συνομιλία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και πως ζήτησαν συμμετοχή της Ουάσινγκτον σε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. «Δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας», ήταν το σχόλιό του.

Το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η «εντατική δουλειά» για το ειρηνευτικό σχέδιο θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, ενώ οι ηγέτες υμφώνησαν ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, τον λαό της και την κοινή ασφάλεια στην ευρω-ατλαντική περιοχή», ανέφερε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ για αυτή την επικοινωνία.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διαφορετικές πληροφορίες. «Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας είναι όλοι πολύ καλοί ηγέτες, πολύ καλοί φίλοι μου. Και συζητήσαμε για την Ουκρανία σε αρκετά έντονο ύφος. Θα δούμε τι θα συμβεί. Περιμένουμε απαντήσεις προτού προχωρήσουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

Όταν ρωτήθηκε τι εννοεί λέγοντας «έντονο ύφος», απάντησε πως «είχαμε κάποιες διαφωνίες για ανθρώπους», δίχως να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Τραμπ είπε πως οι Ευρωπαίοι ζήτησαν συμμετοχή των ΗΠΑ σε συνάντησή τους με το Ζελένσκι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. «Θα ήθελαν να πάμε σε συνάντηση το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Θα αποφασίσουμε ανάλογα με το τι θα φέρουν πίσω. Δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας», ανέφερε.

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το ποιοι θα συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση είπε: «Η Ευρώπη, ο Ζελένσκι και εμείς».

Ο Ζελένσκι «πρέπει να είναι ρεαλιστής», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και αναφέρθηκε ξανά στο ζήτημα των εκλογών στην Ουκρανία. «Αναρωτιέμαι πόσος καιρός θα περάσει μέχρι να κάνουν εκλογές. Δεν έχω κάνει εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε και έκανε αναφορά σε δημοσκόπηση στην οποία, όπως είπε, «το 82% των Ουκρανών ζητούν διακανονισμό για τον τερματισμό του πολέμου».

Axios: Το Κίεβο έστειλε την απάντησή του στην Ουάσινγκτον

Η Ουκρανία έστειλε στην κυβέρνηση Τραμπ τη σημείο προς σημείο απάντησή της στο τελευταίο αμερικανικό προσχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Ο Ρούστεμ Ουμέροφ- σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ζελένσκι και επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου- έστειλε την ουκρανική απάντηση στον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου ο οποίος εμπλέκεται στις συνομιλίες, δήλωσαν στο Axios αξιωματούχοι.

Η απάντηση περιλαμβάνει σχόλια και προτεινόμενες τροποποιήσεις «για να καταστεί εφικτό όλο αυτό», ανέφερε Ουκρανός αξιωματούχος. Επίσης, η απάντηση περιλαμβάνει νέες ιδέες για την επίλυση επίμαχων ζητημάτων, όπως το εδαφικό και το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια.