Διπλή δόνηση 3,4 Ρίχτερ «κούνησε» με διαφορά λίγων λεπτών την θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καρπάθου και Ρόδου.

Διπλός σεισμός σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή μεταξύ Καρπάθου και Ρόδου, με τις πρώτες εκτιμήσεις από τα σεισμολογικά δίκτυα να κάνουν λόγο για δονήσεις μεγέθους 3,4 Ρίχτερ . Eπίκεντρο και των δύο σεισμικών δονήσεων ήταν 30,6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ρόδου. Το εστιακό βάθος ήταν μικρομεσαίο.

Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 18:08, με μέγεθος 3,4 Ρίχτερ και επίκεντρο περίπου 30,6 χλμ βορειοδυτικά από το Πρασονήσι Ρόδου. Ακολούθησε δεύτερος σεισμός στις 18:26, μόλις 18 λεπτά αργότερα, μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, σε απόσταση 29,5 χλμ βορειοδυτικά από το Πρασονήσι, με εστιακό βάθος περίπου 10 χλμ.

Οι δονήσεις προήλθαν από το ίδιο τμήμα του ελληνικού τόξου, που χαρακτηρίζεται από συχνή σεισμική δραστηριότητα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται από τους σεισμολόγους.