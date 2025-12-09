Η ανάρτηση του σεισμολόγου για μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος κάνει λόγο για επικείμενο μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία, καθώς σύμφωνα με την μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, η πιθανότητα εκδήλωσης μεγαλύτερου σεισμού μεγέθους 8+ Ρίχτερ αυξήθηκε σημαντικά - μετά και τον χθεσινό 7,9 Ρίχτερ-.

;Όπως επισημαίνει, σε μια τέτοια περίπτωση αναμένεται να προκληθεί και ισχυρό τσουνάμι. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί, αλλά οι κάτοικοι σε μήκος ακτής μεγαλύτερο των 500 χλμ. θα πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για μια εβδομάδα.

Στην εικόνα φαίνεται με κίτρινο η περιοχή που αναμένεται να διαρρηχθεί σε περίπτωση σεισμού Μ8+.

