Στην ευρύτερη περιοχή της Ιαπωνίας ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί σεισμοί και τις επόμενες ημέρες, προειδοποίησε η κυβέρνηση.

Οι αρχές της Ιαπωνίας ήραν την προειδοποίηση για τσουνάμι, που είχαν εκδώσει μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που «χτύπησε» ανοιχτά της Ιαπωνίας, το μεσημέρι της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας.

Ο ισχυρός σεισμός συγκλόνισε τις βόρειες ακτές της Ιαπωνίας, με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να καταγράφει αρκετά κύματα τσουνάμι και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν τραυματισμούς. Ο σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ - που έπληξε την Μισάουα στις ακτές του Ειρηνικού της Ιαπωνίας - φέρεται να ανάγκασε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και άφησε χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, με ένα κύμα να χτυπά ένα λιμάνι στη βόρεια περιοχή Αομόρι, όπου βρίσκεται η Μισάουα. Αρκετά ακόμη κύματα έφτασαν στην ακτή, με ύψος έως και 70 εκατοστά, ανέφερε η JMA.

Αργότερα, η υπηρεσία ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, αν και η JMA ανέφερε ότι οι προειδοποιήσεις για χαμηλότερο βαθμό παρέμειναν σε ισχύ για περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK επικαλούμενος, έναν υπάλληλο ξενοδοχείου στην πόλη Χατσίνοχε στην Αομόρι μετέδωσε ότι υπήρξαν κάποιοι τραυματισμοί.

Οι κάτοικοι του Χατσίνοχε εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να αναζητήσουν καταφύγιο στο δημαρχείο, ανέφερε το NHK ενώ περίπου 2.700 σπίτια στο Αομόρι έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με το Kyodo, και υπήρξαν πολλές αναφορές για πυρκαγιές. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στο βόρειο κέντρο του Σαπόρο, όπου χτύπησαν συναγερμοί σε smartphone για να ειδοποιήσουν τους κατοίκους.

Δημοσιογράφος του NHK στο Χοκάιντο περιέγραψε μια οριζόντια δόνηση περίπου 30 δευτερολέπτων που τον έκανε να μην μπορεί να παραμείνει όρθιος ενώ αργότερα η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι ένα τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων αναμενόταν να πλήξει τις ακτές της Ιαπωνίας.

Ο ανώτατος κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινόρου Κιχάρα είχε προτρέψει τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος μέχρι να αρθεί η προειδοποίηση. Στην περιοχή ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί σεισμοί και τις επόμενες ημέρες, προειδοποίησε η κυβέρνηση.

Ο Κιχάρα δήλωσε ότι «δεν έχει λάβει ακόμη αναφορές για ανωμαλίες» σε δύο πυρηνικούς σταθμούς στη βόρεια Ιαπωνία, προσθέτοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Λίγο μετά τον σεισμό της Δευτέρας, η Tohoku Electric Power δήλωσε σε ανάρτηση στο X ότι ο εξοπλισμός ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Higashidori στην Αομόρι και στον πυρηνικό σταθμό Onagawa στην περιοχή Miyagi δεν έχουν δείξει καμία δυσλειτουργία.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στην κορυφή τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών κατά μήκος της δυτικής άκρης του «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού και είναι μία από τις πιο τεκτονικά ενεργές χώρες στον κόσμο. Στην περιοχή σημειώνονται περίπου 1.500 σεισμοί κάθε χρόνο.

Η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι ήπιοι, αν και η ζημιά που προκαλούν ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία και το εστιακό τους βάθος τους. Η κυβέρνηση δημοσίευσε μια νέα εκτίμηση τον Μάρτιο, λέγοντας ότι ένας τέτοιος «mega σεισμός» και το επακόλουθο τσουνάμι θα μπορούσαν να προκαλέσουν έως και 298.000 θανάτους και ζημιές έως και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με πληροφορίες του AFP