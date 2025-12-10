Καλεσμένοι έκπληξη, σουρεαλισμός και χαμόγελα. Όλα, στην πιο ιδιαίτερη δοκιμασία του GNTM 2025.

Τα αληθινά χαμόγελα, είναι το κυριότερο στοιχείο για την σημερινή δοκιμασία αποχώρησης, τη δέκατη, για τον φετινό διαγωνισμό του GNTM.

Το σημερινό επεισόδιο, Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου, έχει ξεκινήσει με πολύ «δυνατές» αναμετρήσεις και μία ιδιαίτερη δοκιμασία επιβράβευσης, με τα μοντέλα να κάνουν weird posing, ντυμένοι με καλσόν και μπαλόνια.

Όλες οι φωτογραφίες, άγγιξαν το τέλειο, ωστόσο η Ξένια και ο Γιώργος κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή, με την πρώτη να ξεχωρίζει.

GNTM 6: Δέκατη δοκιμασία αποχώρησης

Η δέκατη δοκιμασία αποχώρησης, φέρνει στο επίκεντρο τον σουρεαλισμό, τον μαξιμαλισμό και το πηγαία χαμόγελα, σε μία δοκιμασία με πολλούς guests καλεσμένους.

Η Ζενεβιέβ λοιπόν, ανέλαβε να εξηγήσει το πώς θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη φωτογράφιση, η οποία είναι χωρισμένη σε τρία διαφορετικά σετ με πολλά proops και του καλεσμένους σε βοηθητικό ρόλο.

Έτσι, στη βίλα του διαγωνισμού απόψε, βρέθηκε η Κατερίνα Σαλακά και η Άννα Πρέλεβιτς, οι οποίες έδωσαν τα φώτα τους στα μοντέλα και εξήγησαν, πως το ζητούμενο είναι το χαμόγελο καθώς, τα μοντέλα διαφημίζουν οδοντόκρεμα.

Παράλληλα, το επιτελείο του First Dates, βρέθηκε στο σημερινό σετ, με τον Τάσο Τσιλίκουνα και Στρατή Μπέη να συμμετέχουν στην αποψινή φωτογράφιση.

Ο Μιχάλης λοιπόν, ως νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας, κλίθηκε να μοιράσει τα σετ στους διαγωνιζόμενους, ενώ με αυξημένη αυτοπεποίθηση, δήλωσε πως ανυπομονεί να «ρίξει το disadvantage».

Επέλεξε λοιπόν τον εαυτό του, τη Μιχαέλα και τη Ραφαηλία, να ποζάρουν στο σετ των αποδυτηρίων.

Στην συνέχεια, επέλεξε την Ειρήνη, την Άννα και την Ξένια να ποζάρουν στις ξαπλώστρες, ενώ στο τελευταίο σετ, επέλεξε να μεταφερθούν ο Ανέστης, ο Γιώργος και ο Εντουάρντο.

Βάση λοιπόν τους κανονισμούς του παιχνιδιού, ο Μιχάλης, έπρεπε να μοιράσει και το μειονέκτημα του χρόνου το οποίο «χάρισε» στην Ειρήνη και την Άννα.

Η αιτιολογία πίσω από τη σκέψη του και η στρατηγική του, δεν έπεισε τους συμπαίκτες του, οι οποίοι αναρωτήθηκαν ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του, ενώ στην κάμερα του GNTM, δήλωσε πως αν είχε την ευκαιρία θα άλλαζε τις επιλογές του.

Στην πισίνα λοιπόν σήμερα, τα μοντέλα πρέπει να αποδείξουν πως έχουν τη ικανότητα να μπουν σε ρόλους, να ποζάρουν και να πετύχουν την κατάλληλη έκφραση σε ένα σετ γεμάτο κόσμο και πρόσωπα από τα οποία θα πρέπει να ξεχωρίσουν και να αναδειχτούν.