Τα μπλόκα των αγροτών έφτασαν τα «112» σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ούτε ένα, ούτε δέκα, αλλά «112» είναι τα μπλόκα των αγροτών ανά την Ελλάδα, με τις κινητοποιήσεις να εντείνονται παρά να βαίνουν μειούμενα.

Στο… μήνυμά τους οι αγρότες σημειώνουν ότι «το ποτάμι της αγανάκτησης έχει υπερχειλίσει. Παραμείνετε σε ετοιμότητα στις οδούς #Ηρώδου Αττικού, #Λυκείου και #Βασ. Γεωργίου. Ακολουθείτε τις οδηγίες… των μπόκων».

Και κάπως έτσι επιστρέφουμε στην πραγματικότητα. Οι αγρότες δεν κάνουν πίσω και στην αυριανή συνάντηση της Νίκαιας θα κριθεί η εξέλιξη της «κακοκαιρίας» που ο μεγάλος πυρήνας του μετώπου δεν έχει ακόμη εκτονωθεί και φαίνεται πως θα χτυπήσει στο ίδιο «τρίγωνο» με το «112».

Κ.Σ.