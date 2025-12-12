Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 17 εκατ. ευρώ μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 2, 25, 27, 37 και 50.

Τζόκερ οι αριθμοί: 2 και 11.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των νικητών που προκύπτει από κάθε χώρα εξαρτάται από τις συμμετοχές της. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο πιθανότερο είναι να προκύψουν νικητές από την συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα είναι πιθανό να έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι, άρα και περισσότερους πιθανούς νικητές.