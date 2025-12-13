«Έχω σταματήσει να δηλώνω ότι αποσύρομαι. Αλλά φυσικά, θα αποσυρθώ κάποια στιγμή», ανέφερε η ηθοποιός.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις σε δηλώσεις της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Ella McCay» στο Λος 'Αντζελες, έριξε φως στα σχέδιά της να αποσυρθεί αναγνωρίζοντας ότι η λαμπερή της καριέρα πλησιάζει στο τέλος της.

Η διάσημη ηθοποιός τόνισε ότι η αποχώρησή της από την υποκριτική δεν είναι απλώς μια σκέψη, αλλά μια συνειδητή επιλογή που θα υλοποιηθεί όταν σταματήσουν να έρχονται προτάσεις για δουλειά.

«Έχω σταματήσει να δηλώνω ότι αποσύρομαι. Αλλά φυσικά, θα αποσυρθώ κάποια στιγμή», δήλωσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στο περιοδικό PEOPLE.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Today» και στον Γουίλι Γκάιστ όπου είχε πει ότι «κατά πάσα πιθανότητα έχει δηλώσει τέσσερις φορές ότι αποσύρεται» κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Η ηθοποιός έσπευσε να διευκρινίσει το πλαίσιο της δήλωσής της, το οποίο, όπως είπε, παρέλειψε ο δημοσιογράφος.

«Αυτό που δεν χρησιμοποίησε ο Γκάιστ ήταν το παράδειγμα που έδινα για τους γονείς μου. Το πλαίσιο αυτής της δήλωσης ήταν ότι παρακολουθούσα τους γονείς μου, οι οποίοι λάτρευαν αυτήν τη βιομηχανία και ήταν τεράστιοι αστέρες στην εποχή τους. Εγώ βρίσκομαι στο τέλος της καριέρας μου, σε μια πιο μικρή κλίμακα», εξήγησε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ότι η Τζέιμι Λι Κέρτις η οποία έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη σε ηλικία 19 ετών είναι κόρη των ηθοποιών Τζάνετ Λ και Τόνι Κέρτις. Η μητέρα της πέθανε το 2004 σε ηλικία 77 ετών, ενώ ο πατέρας της το 2010 σε ηλικία 85 ετών.

Τους τελευταίους μήνες η σταρ του «Freakier Friday» έχει μιλήσει για την εμπειρία της παρακολουθώντας τους γονείς της να αναζητούν με δυσκολία ευκαιρίες στην υποκριτική, καθώς μεγάλωναν. Ωστόσο στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να βιώσει την ίδια κατάσταση.

«Ο λόγος για τον οποίο μίλησα ότι θα αποχωρήσω είναι ότι θα φύγω πριν σταματήσετε να με καλείτε. Αυτό είναι το θέμα. Θα αποχωρήσω πριν σταματήσετε να μου λέτε:'Έλα εδώ, Τζέιμι'», παραδέχτηκε.

«Και [θα το κάνω] επειδή είναι πολύ ταπεινωτικό για μένα. Μεγάλωσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και γι' αυτό θέλω να εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες που μου δίνονται έχοντας όμως πάντα το ένα πόδι έξω από την πόρτα», κατέληξε.

Η νέα της ταινία με τίτλο «Ella McCay», κάνει πρεμιέρα σήμερα στους αμερικανικούς κινηματογράφους.