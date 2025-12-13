Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές, αλλά και να ενισχύσουν το έργο των υποστηριζόμενων φορέων, αγοράζοντας χειροποίητες κατασκευές και άλλα είδη, από το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι.

Συλλόγους οικολογικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, καθώς και οργανώσεις αλληλεγγύης σε ευπαθείς ομάδες θα ενισχύσει και φέτος το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης γιορτής του, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 το πρωί, στο φουαγιέ του Πανεπιστημίου.

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές, να τραγουδήσουν τα κάλαντα δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο που ήδη στολίζει τον χώρο, αλλά και να ενισχύσουν το έργο των υποστηριζόμενων φορέων, αγοράζοντας χειροποίητες κατασκευές και άλλα είδη, από το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι που θα διοργανωθεί για τον σκοπό αυτόν.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από το Χορωδιακό Σύνολο του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΤΜΕΤ), η οποία αποτελείται από φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα Βασικές Αρχές Φωνητικής Αγωγής Ι.

Το χορωδιακό σύνολο θα ερμηνεύσει ελληνικά και ξένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια καθώς και παραδοσιακά κάλαντα, υπό τη διδασκαλία και διεύθυνση της αναπληρώτριας καθηγήτριας του ΤΜΕΤ, Άννας Μαρίας Ρεντζεπέρη. Στο πιάνο θα συνοδεύσει ο επισκέπτης καθηγητής του Τμήματος ΜΕΤ Λευτέρης Μισιργής.