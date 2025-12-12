Πού μπορούν να δουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές την αξιόλογηση της ένστασής τους για τις φετινές μετεγγραφές.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για όσους φοιτητές που έχουν καταθέσει ένσταση – αίτηση θεραπείας επί των αρχικών αποτελεσμάτων των μετεγγραφών φοιτητών 2025. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι από σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. www.minedu.gov.gr μέσω της ειδικής εφαρμογής μετεγγραφών https://transfer.it.minedu.gov.gr/

Όσοι φοιτητές έχουν κριθεί επιτυχόντες μετεγγραφής σε κάποιο Τμήμα, έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μετεγγραφής τους σε αυτό και έχουν διαγραφεί από το Τμήμα προέλευσής τους με αποτέλεσμα να έχει διαγραφεί ο αρχικός ιδρυματικός τους λογαριασμός, μπορούν να πληροφορούνται το αποτέλεσμα της ένστασής τους αποστέλλοντας e-mail στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .g