Στόχος της κυβέρνησης να κάνει ρήγμα στο αγροτικό μέτωπο.

Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των αγροτών της Κρήτης μετά την ανακοίνωση ότι σήμερα Πέμπτη (11/12) το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο Μαξίμου συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής και του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Το ραντεβού έκλεισε χθες το βράδυ, και αποτελεί μια εξέλιξη η οποία σηκώνει πολλή συζήτηση καθώς «δε φαίνεται να συμφωνούν άπαντες όσοι εκπροσωπούν το συντονιστικό των μπλόκων της Κρήτης, αφού κάποιοι φαίνεται να μη συμφωνούν στο να γίνει η συνάντηση, ενώ βεβαίως δημιουργείται και η αίσθηση πως το σημερινό ραντεβού, “αδειάζει” και τους αγρότες της ηπειρωτικής χώρας που βρίσκονται εδώ και 12 μέρες στους δρόμους».

Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι αγρότες της Κρήτης παραμένουν στο μπλόκο μέχρι την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Μαξίμου καθώς και η κατάληψη σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ΑΑΔΕ.

Στόχος της κυβέρνησης να κάνει ρήγμα στο αγροτικό μέτωπο.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων Βασίλης Μανουράς για τον κλάδο των κτηνοτρόφων θα πρέπει να δοθεί εδώ και τώρα λύση στο πρόβλημα των επιδοτήσεων και της τεχνικής λύσης. «Θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα για τη φετινή χρονιά, η τεχνική λύση για τους κτηνοτρόφους της Κρήτης. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες να εφαρμόζεται για μικρή μερίδα κτηνοτρόφων του νησιού αν και υποτίθεται ότι έχει καταργηθεί και ζητούμε να ισχύσει το ίδιο και για τους υπόλοιπους», ανέφερε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, η αντιπροσωπεία από την Κρήτη θα θέσει ακόμα μεταξύ άλλων, τα εξής ζητήματα: μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους (ζωοτροφές, τιμή ρεύματος και μεταφορικό ισοδύναμο), μείωση του ΦΠΑ και στα τιμολόγια πωλήσεων όχι μόνο στα τιμολόγια αγοράς, κήρυξη της Κρήτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας και να δοθεί άδεια για την εισαγωγή εμβολίων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Να σημειωθεί ότι η Κρήτη δεν πλήττεται από την μολυσματική ασθένεια όμως οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν φόβους ότι είναι θέμα χρόνοι η έλευσή της και στο νησί.

Ο κ. Μανουράς προσθέτει ότι τα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού έχουν διαφορετική ιεράρχηση σε σχέση με τα ζητήματα των συναδέλφων τους της ηπειρωτικής χώρας γι’ αυτό και αποφάσισαν να επιδιώξουν τη συνάντηση με τα κυβερνητικά στελέχη. «Προσωπικά δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια», τόνισε ο κ. Μανουράς.

Την ίδια ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν στον μπλόκο έξω από κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της ΑΑΔΕ στο Ηράκλειο, περιμένοντας το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης στην Αθήνα.