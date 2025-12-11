Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους, τονίζουν οι αγρότες.

Στο πλευρό των αγροτών, που συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, τάσσονται οι δικηγόροι.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε εκτάκτως στις 10.12.2025, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Οι Ελληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν, ιδίως τα τελευταία χρόνια, σοβαρά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους , λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής, των μειωμένων τιμών πώλησης των προϊόντων τους- σε αντίθεση με τις υπέρμετρα αυξημένες τιμές στο « ράφι», των ζημιών από επιδημίες και καιρικά φαινόμενα και των καθυστερήσεων στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

Η στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων αποτελεί εθνική ανάγκη, καθότι η επίλυση των προβλημάτων τους είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων εκφράζουν την αγωνία τους για την απαξίωση του μόχθου τους , την ερήμωση της υπαίθρου και την υποβάθμιση του πρωτογενούς τομέα.

Η τήρηση της νομιμότητας αποτελεί υποχρέωση όλων, τα προβλήματα όμως δεν επιλύονται με κατασταλτικά μέτρα.

Οι Ελληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν αποτελούν ούτε πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «εγκληματική οργάνωση». Το μόνο που χρειάζονται είναι η ουσιαστική στήριξη της Πολιτείας και όχι η δυσμενής μεταχείρισή τους.

Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους».

