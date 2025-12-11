Κωδικός «να τελειώσουν έως τότε οι κινητοποιήσεις» καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι αγρότες θα μονοπωλήσουν τη δημοσιότητα στις γιορτές.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις η σύσκεψη που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός το πρωί της Τετάρτης στο Μαξίμου με κορυφαίους υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες είχε στόχο να ενημερωθεί για την ...πορεία των πληρωμών των αγροτών-λες και δεν ήξερε!

Η εντολή ωστόσο Μητσοτάκη είναι να γίνει κάθε τί δυνατόν, στο πλαίσιο της πολιτικής που έχει χαράξει η κυβέρνηση, προκειμένου να λήξουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις έως τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ο πρωθυπουργός φοβάται -και σωστά- πως με μπλόκα στο δρόμο όχι μόνο δεν θα λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός, αλλά οι αγρότες θα κερδίσουν ακόμα μεγαλύτερη συμπάθεια από ευρύτερα στρώματα πολιτών. Σκεφτείτε την εικόνα να φεύγουν οι εκδρομείς για τις γιορτές και στο δρόμο να βρίσκουν στα μπλόκα αγρότες να τους κερνούν τα προϊόντα τους ή ένα ζεστό ρόφημα για το δρόμο. Ή τις στιγμές που θα ανάβουν τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα ή θα πηγαίνουν οι οικογένειές τους στα μπλόκα για να κάνουν Χριστούγεννα ή να υποδεχθούν το νέο έτος. Συντριπτική επικοινωνιακή ήττα της κυβέρνησης, οι αγρότες θα πάρουν ...όλο το χαρτί!

Πού θα επικεντρώσει τώρα το Μαξίμου; Στο να έχουν ενιαία αιτήματα οι αγρότες και ενιαία εκπροσώπηση προκειμένου να ξεκινήσει το διάλογο μαζί τους, ελπίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα ξεκινήσει η διάσπασή τους, καθώς -όπως εκτιμά- δεν θα μπορέσουν να καταλήξουν σε κοινές θέσεις.

Κρίσιμη θεωρείται και η συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας την Παρασκευή ενόψει της συζήτησης και της ψήφισης του προϋπολογισμού, καθώς ο πρωθυπουργός θα πρέπει να ανακοινώσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ως προς το αγροτικό. Ώστε και να προλάβει διαμαρτυρίες των βουλευτών εφόσον βεβαίως τους δοθεί ο λόγος...