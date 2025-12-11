Σε ισχύ τίθεται σήμερα το εορταστικό ωράριο για καταστήματα και σούπερ μάρκετ.

Τίθεται σε ισχύ το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων για τα Χριστούγεννα 2025, από σήμερα Πέμπτη (11/12). Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να το προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές της, πάντα εντός των ορίων που θέτει η νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 και Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Το εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Από τις 13 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του ΕΣΘ:

Καθημερινές (13–30 Δεκεμβρίου): 10:00 – 21:00

Σάββατα 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου: 10:00 – 18:00

Παραμονή Χριστουγέννων (24/12) & Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12): 10:00 – 18:00

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/12, την Πρωτοχρονιά και τη δεύτερη ημέρα του έτους.