Τόσο τα εμπορικά καταστήματα όσο και τα σούπερ μάρκετ θα είναι σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου ανοιχτά μέχρι τις 9 το βράδυ.

Αυξημένη είναι σήμερα η κίνηση σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ για τις τελευταίες αγορές για το ρεβεγιόν και τα δώρα της Πρωτοχρονιάς.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο ενόψει της νέας χρονιάς:

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.