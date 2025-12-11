Στο μόνο που ομονοούν οι γαλάζιοι βουλευτές είναι ότι η Ν.Δ. έχει χάσει δια παντός την μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου.

Κι ενώ η κυβέρνηση αναζητά εκείνα τα μέτρα που θα κάνουν τους οργισμένους αγρότες να αποχωρήσουν από τα μπλόκα χωρίς να δώσει πολλά χρήματα και τους καλεί επίμονα σε διάλογο, γαλάζιοι βουλευτές διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει συνολικό σχέδιο ούτε για την εκτόνωση της κρίσης ούτε για την ουσιαστική αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα.

«Δεν υπάρχει συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο για το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα» είπε ο Χρ. Μπουκώρος στην έκτακτη σύσκεψη υπό τον Κ. Τσιάρα. «Σχέδιο εκτόνωσης για τα αγροτικά μπλόκα έχουμε; Διότι δεν ακούω κάτι σχετικό» αναρωτήθηκε ο Μ. Βορίδης. Με τις φωνές της Φωτεινής Αραμπατζή από τις Σέρρες να ακούγονται μέχρι έξω όταν καταλόγισε στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ αυθαιρεσία στον τρόπο που επέλεξε να κάνει τους ελέγχους για τις αποζημιώσεις του 2024 για τις φυσικές καταστροφές.

Περίσσεψε η γκρίνια γαλάζιων βουλευτών στην έκτακτη σύσκεψη

Οι 35 γαλάζιοι βουλευτές αποχώρησαν προβληματισμένοι αν όχι απογοητευμένοι από την πεντάωρη σύσκεψη αφού δεν πήραν σαφείς απαντήσεις για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος αλλά και για τις εμπλοκές που παρουσιάζονται στις επιμέρους καταβολές χρημάτων αφού οι αρμόδιοι δεν μπορούν να διαχωρίσουν τους έντιμους από τους απατεώνες με αποτέλεσμα να μένουν όλοι απλήρωτοι μέχρι νεωτέρας.. «Τρώμε ξύλο από τους ψηφοφόρους μας και εδώ μας λένε να κάνουμε υπομονή» έλεγαν γαλάζιοι που σκέφτονται ότι θα κάνουν μαύρα Χριστούγεννα στα χωριά τους.

«Αν όλα τα έχουμε κάνει καλά τότε τι λέμε για τα 5.000 τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους; Και αν τα έχουμε κάνει όλα σωστά πως περιμένουμε να λήξει το μέτωπο; » αναρωτήθηκε κυβερνητικός βουλευτής που μετείχε στην σύσκεψη όταν άκουγε τον Κ. Τσιάρα να απαριθμεί τι έχει δώσει τα τελευταία έξι χρόνια στους αγρότες η κυβέρνηση.

Ανησυχούν για διεύρυνση του αντικυβερνητικού μετώπου

Οι πιο υποψιασμένοι βουλευτές βλέπουν και έναν σοβαρότερο κίνδυνο. Να κακοφορμίσει το μέτωπο με τους αγρότες και πάνω στις αγροτικές κινητοποιήσεις να έρθουν να κουμπώσουν και άλλες δυσαρεστημένες επαγγελματικές κατηγορίες δημιουργώντας ένα εκρηκτικό αντικυβερνητικό μέτωπο. Οι ταξιτζήδες, οι φορτηγατζήδες, οι καθηγητές, οι αξιωματικοί και όποιος άλλος αισθάνεται αδικημένος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μόνο που ομονοούν οι γαλάζιοι βουλευτές είναι ότι η Ν.Δ. έχει χάσει δια παντός την μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου.

Οι χαμένοι αγρότες -ψηφοφόροι της Ν.Δ. σε αριθμούς

Σε απλούς αριθμούς αυτήν την στιγμή από τους 500.000 αγρότες και κτηνοτρόφους που περιμένουν να δουν αν θα καταβληθούν τα χρωστούμενα εντός Δεκεμβρίου και αν οι πληρωμές θα γίνουν σωστά, οι 86.000 είναι χαμένοι για χαμένοι από δυνητικοί ψηφοφόροι της ΝΔ.

Πρόκειται για τους 44.000 κομμένους από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, τους 20.000 αγρότες που πήραν κουτσουρεμένη επιδότηση και αυτή παρακρατήθηκε από τον ΕΛΓΑ, τους 13.000 κτηνοτρόφους που τους έκοψε το σύστημα επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμος βοσκότοπος στην Περιφέρεια τους και τους 9.000 αγρότες που έμειναν εκτός από την τελευταία πληρωμή για τις αποζημιώσεις του 2024 ως αποζημίωση για τις φυσικές καταστροφές.

Από τους παραπάνω μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται με διάφορα τρυκ να έχουν πληρωθεί μόνον οι 22.000. Οι υπόλοιποι 64.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι θα παραμείνουν εξοργισμένοι και προφανώς θα μείνουν και στα μπλόκα.

Αντεπίθεση με «διάλογο» προκρίνει το Μαξίμου

Η κυβέρνηση που βλέπει να πιέζεται από παντού – αγρότες , βουλευτές, κοινωνία – προσπαθεί να φύγει από τη θέση του αμυνόμενου και περνάει στην αντεπίθεση. Καλεί διαρκώς και σε όλους τους τόνους τους αγρότες σε διάλογο θέλοντας να τους φορτώσει την ευθύνη και για την άρνηση τους να προσέλθουν σε οργανωμένη συζήτηση και για την ταλαιπωρία του κόσμου σε όλους τους δρόμους της χώρας.

Στο παρασκήνιο ταυτόχρονα ετοιμάζει και ένα πακέτο μέτρων με το οποίο θα διαπραγματευτεί το άνοιγμα των δρόμων.

Τα μέτρα που εξετάζονται

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Dnews μέχρι στιγμής στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση του αγροτικού ρεύματος στα 0,7 ευρώ την κιλοβατώρα που αποτελεί πάγιο αίτημα των αγροτών. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να διευρύνει την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο ώστε να το παίρνουν όχι μόνον αυστηρά οι κατ’ επάγγελμα αγρότες αλλά και όσοι είναι αγρότες αλλά κάνουν και κάποια μεροκάματα αλλού.

Τέλος, αναζητείται και ένα μέτρο ακόμη που δεν θα έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος που θα ικανοποιεί τους αγρότες (πράγμα δύσκολο) ενώ ο Κώστας Τσιάρας έκοψε κάθε σκέψη για εγγυημένες τιμές στα προϊόντα με χαμηλή τιμή χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο αίτημα των αγροτών «μαξιμαλιστικό».