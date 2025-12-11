Οι αγρότες θα παραμείνουν έξω από το κτήριο της Αντιπεριφέρειας μέχρι το μεσημέρι και στη συνέχεια θα επιτρέψουν στα μπλόκα τους.

Γάλατα, ντομάτες και άχυρα πέταξαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην είσοδο του κτηρίου όπου στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητας Καβάλας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο Σάββας Αργυράκης από τον Αγροτικό Σύλλογο Νέστου τόνισε: «Ζητάμε να καταλάβει το υπουργείο ότι πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να ακούει τους φορείς και τους βουλευτές της επαρχίας, για να μην δημιουργούνται κενά και να μην έχουμε τέτοιους είδους προβλήματα, που δεν λύνονται ποτέ».

«Ζητάμε να μπορούμε να παράγουμε, να μένουμε στα χωριά μας, στον τόπο που γεννηθήκαμε και να δημιουργούμε εκείνες τις συνθήκες για να έχουμε μία καλή διαβίωση», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης, από την πλευρά του, είπε: «Είμαστε όλοι παρόντες σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση. Κλιμακώνουμε, συντονιζόμαστε και προχωράμε όλοι δυνατά».

«Θα σταλούν όλα τα αιτήματα με έγγραφο, ώστε να απαντήσουν επί συγκεκριμένης ατζέντας», πρόσθεσε. «Το να πάμε στο τραπέζι του διαλόγου είναι προσχηματικό, δεν λύνει προβλήματα, απλώς τα τρενάρει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dev73xhidgl5?integrationId=40599y14juihe6ly}