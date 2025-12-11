Ο Ρούτε ανέφερε ότι η Ρωσία «έχει γίνει ακόμη πιο θρασεία, απερίσκεπτη και αδίστακτη απέναντι στο ΝΑΤΟ και απέναντι στην Ουκρανία».

«Είμαι εδώ σήμερα για να σας πω πού βρίσκεται το ΝΑΤΟ και τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε έναν πόλεμο πριν ξεκινήσει. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με την απειλή: είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας και βρισκόμαστε ήδη σε κίνδυνο», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Βερολίνο.

Υπογράμμισε ότι η απόφαση για επιτάχυνση των αμυντικών δαπανών στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη νωρίτερα φέτος ήταν ευπρόσδεκτη, αλλά «δεν είναι ώρα για αυτοσυγχαρητήρια».

«Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι σιωπηλά εφησυχασμένοι. Πάρα πολλοί δεν αισθάνονται την επείγουσα ανάγκη. Και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα. Οι αμυντικές δαπάνες και η παραγωγή των Συμμάχων πρέπει να αυξηθούν ραγδαία. Οι ένοπλες δυνάμεις μας πρέπει να έχουν ό,τι χρειάζονται για να μας κρατήσουν ασφαλείς», πρόσθεσε.

Ο Ρούτε ανέφερε ότι η Ρωσία «έχει γίνει ακόμη πιο θρασεία, απερίσκεπτη και αδίστακτη απέναντι στο ΝΑΤΟ και απέναντι στην Ουκρανία».

«Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ο Ρίγκαν προειδοποιούσε για τις επιθετικές παρορμήσεις μιας κακής αυτοκρατορίας. Σήμερα, ο Πούτιν ασχολείται ξανά με την οικοδόμηση αυτοκρατοριών», τόνισε.

Προειδοποίησε ότι «στην παραμορφωμένη άποψή του για την ιστορία στον κόσμο, ο Πούτιν πιστεύει ότι η ελευθερία μας απειλεί τον ασφυκτικό του έλεγχο στην εξουσία και ότι θέλουμε να καταστρέψουμε τη Ρωσία».

Τόνισε ότι η Κίνα είναι η «σανίδα σωτηρίας» της Ρωσίας που της επιτρέπει να ακολουθεί την επιθετική της γραμμή και υποστηρίζεται από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

Ο Ρούτε μίλησε θετικά για τον Τραμπ λέγοντας ότι «είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Ας δοκιμάσουμε λοιπόν τον Πούτιν. Ας δούμε αν θέλει πραγματικά ειρήνη ή αν προτιμά να συνεχιστεί η σφαγή», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian