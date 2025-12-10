Κίνα και Ρωσία έχουν ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τη στρατιωτική τους συνεργασία, πραγματοποιώντας κοινές επιχειρήσεις όπως αντιπυραυλικές ασκήσεις στη ρωσική επικράτεια και ασκήσεις ναυτικών πυρών στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Δυσφορία προκαλεί η στρατιωτική κινητοποίηση Ρωσία - Κίνας στη βορειοανατολική Ασία, με την Νότια Κορέα να καλεί τους στρατιωτικούς ακολούθους των δύο χώρων προκειμένου να διαμαρτυρηθεί, μία ημέρα μετά την είσοδο πολεμικών αεροσκαφών στη ζώνη αεράμυνά της.

Η Σεούλ ανακοίνωσε ότι απογείωσε μαχητικά αφότου επτά ρωσικά και δύο κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη «εισήλθαν για μικρό χρονικό διάστημα» στη ζώνη την Τρίτη, επισημαίνοντας όμως ότι «δεν παραβίασαν» τον εναέριο χώρο της.

Ορισμένες χώρες καθορίζουν ζώνες αναγνώρισης αεράμυνας, όπου απαιτούν από ξένα αεροσκάφη να ταυτοποιηθούν. Αυτές οι ζώνες δεν αποτελούν μέρος της κυριαρχίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Τον Μάρτιο φέτος, η Σεούλ είχε επίσης απογειώσει μαχητικά μετά την είσοδο πολλών ρωσικών αεροσκαφών στην ίδια ζώνη.

Σύμφωνα με αξιωματούχο των Κοινών Επιτελείων Στρατού, που επικαλούνται ΜΜΕ της Νότιας Κορέας, τα ρωσικά αεροσκάφη εισήλθαν στη Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας της Κορέας (Kadiz) κοντά στα νησιά Ουλούνγκ και Ντόκντο, ενώ τα κινεζικά εισήλθαν κοντά στο Ιεόντο (Ieodo). Στη συνέχεια, τα αεροσκάφη και των δύο πλευρών επανενώθηκαν στον εναέριο χώρο κοντά στο νησί Τσουσίμα της Ιαπωνίας.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας θα ανταποκριθούν ενεργά σε δραστηριότητες αεροσκαφών από γειτονικές χώρες στην Kadiz σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας την Τετάρτη. Σημειώνεται πως τόσο η Ιαπωνία όσο και η Νότια Κορέα διεκδικούν την ομάδα νησιών Ντόκντο, όπως και η Βόρεια Κορέα.

«Επίδειξη δύναμης εναντίον της χώρας μας»

Υπενθυμίζεται πως η Ιαπωνία ανακοίνωσε νωρίτερα πως απογείωσε επίσης μαχητικά για να παρακολουθήσει τις ρωσικές και κινεζικές αεροπορικές δυνάμεις που πραγματοποιούσαν κοινές περιπολίες πάνω από τη χώρα.

Σύμφωνα με το ιαπωνιό υπουργείο Άμυνας, δύο ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95, ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, πέταξαν από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας προς την Ανατολική Σινική Θάλασσα για να συναντηθούν με δύο κινεζικά βομβαρδιστικά H-6, πραγματοποιώντας μια «μακρινή κοινή πτήση» πάνω από τον Ειρηνικό.

Στην αποστολή προστέθηκαν τέσσερα κινεζικά μαχητικά J-16, ενώ τα βομβαρδιστικά εκτέλεσαν πτήση μετ’ επιστροφής μεταξύ Οκινάουα και Μιγιάκο.

Η Ιαπωνία εντόπισε επίσης ταυτόχρονη δραστηριότητα της ρωσικής αεροπορίας στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, με ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης A-50 και δύο μαχητικά Su-30.

Συνεργασία για την «αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων»

Η Κίνα επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι αεροσκάφη της πραγματοποίησαν κοινή περιπολία με τη Ρωσία στην Ανατολική Σινική Θάλασσα και τον εναέριο χώρο του Δυτικού Ειρηνικού.

Η άσκηση αποτελεί μέρος ενός «ετήσιου σχεδίου συνεργασίας» μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας για την «αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων και τη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας», δήλωσε εκπρόσωπος εθνικής άμυνας.

Η Κίνα και η Ρωσία έχουν εισέλθει στη ζώνη αεράμυνας της Νότιας Κορέας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε πολλές περιπτώσεις από το 2019, συχνά κατά τη διάρκεια παρόμοιων ασκήσεων. Η Ρωσία δεν αναγνωρίζει τη ζώνη αεράμυνας της Νότιας Κορέας, περιγράφοντάς την ως «μονομερώς» καθορισμένη.

Οι αυξανόμενες κινεζικές στρατιωτικές κινήσεις κοντά στην Ιαπωνία, από την άλλη, έρχονται έπειτα από δήλωση της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι τον προηγούμενο μήνα ότι το Τόκιο θα μπορούσε να απαντήσει σε κινεζική στρατιωτική ενέργεια κατά της Ταϊβάν, αν αυτή απειλούσε την ιαπωνική ασφάλεια.