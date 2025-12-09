Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Ρώμη με την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πάπα Λέων.

Η Ουκρανία και η Ευρώπη θα είναι σύντομα έτοιμες να παρουσιάσουν «το βελτιωμένο» ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες συζητήσεις σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας, δήλωσε την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σημείωσε πως οι εργασίες συνεχίζονται «πολύ ενεργά σε όλα τα σημεία των πιθανών βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου. Τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά σημεία είναι πλέον πιο ανεπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ. Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε γρήγορα τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφικτά», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τόνισε ακόμα ότι η Ουκρανία παραμένει «προσηλωμένη σε μια πραγματική ειρήνη» και ότι «όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει την αιματοχυσία και να αποτρέψει την αναζωπύρωση του πολέμου. Στο εγγύς μέλλον, θα είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τα βελτιωμένα έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες», κατέληξε.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1998407889254228151}

Κατά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη στη Ρώμη με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχαν «μια εξαιρετική και πολύ ουσιαστική συζήτηση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Εκτιμούμε τον ενεργό ρόλο της Ιταλίας στη δημιουργία πρακτικών ιδεών και στον καθορισμό βημάτων για την επίτευξη ειρήνης», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως ενημέρωσε την Ιταλίδα πρωθυπουργό για το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας και «συντονίζουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες».

«Βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στη συνεχή υποστήριξη της Ιταλίας - έχει σημασία για την Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι μετά το τέλος της συνάντησής τους.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1998423019476197639}

Νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε και με τον πάπα Λέων τον Δ στο Βατικανό.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1998350658936742348}