«Στοίχημα» του δικαστηρίου ο εντοπισμός των 10 νέων μαρτύρων στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

«Καταλύτης» εξελίξεων στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών αναμένεται να είναι η εξέταση των 10 νέων προσώπων τα οποία έχουν κληθεί από το δικαστήριο για να χυθεί φως και να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα «για την αποκάλυψη της αλήθειας».

Για το λόγο αυτό, ο εντοπισμός τους, αποτελεί κορυφαίο «στοίχημα» για το δικαστήριο που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταθέσουν την ερχόμενη εβδομάδα.

Το πρωί, με την έναρξη της διαδικασίας, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε τη βοήθεια όλων των πλευρών σε αυτή την κατεύθυνση, καλώντας τους να συμβάλουν προκειμένου να βρεθούν οι μάρτυρες. "Να συνδράμουν όλοι στην προσπάθεια του δικαστηρίου για την αποκάλυψη της αλήθειας" είπε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Οι έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Κατά τη διάρκεια της δίκης, εξετάστηκε ο Βασίλειος Παπακώστας , τότε διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που αναφέρθηκε στις έρευνες που διενήργησε στις εγκαταστάσεις εταιρειών και σε σπίτια, με βάση εισαγγελικές παραγγελίες. Όπως είπε, είχαν κατασχεθεί ψηφιακά πειστήρια (κινητά, tablets, USB), τα οποία εξετάστηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

«Εμείς κατασχέσαμε τα ψηφιακά πειστήρια και τις πραγματογνωμοσύνες τις έκανε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών ερευνών. Θυμάμαι πρέπει να κάνουμε έρευνες σε έξι εταιρίες. Σε οποιοδήποτε σημείο πηγαίναμε, αυτά περιλαμβάνονταν στις παραγγελίες», είπε ο μάρτυρας ο οποίος πρόσθεσε πως κανείς από τους κατηγορουμένους δεν ήταν στις έρευνες. Μόνο σε μία περίπτωση ήταν ένα συγγενικό τους πρόσωπο, ενώ σε άλλη βοηθητικό προσωπικό που τους ενημέρωσε ότι ζει κυρίως στο εξωτερικό.

Ο κ. Παπακώστας επέμεινε πως δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τους επικείμενους ελέγχους οι εμπλεκόμενες εταιρείες, τονίζοντας πως όλα γίνονταν υπό τις οδηγίες της εισαγγελικής αρχής.

Οι κουμπαριές!

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε επίσης μία αστυνομικός η οποία τώρα υπηρετεί στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ αλλά την περίοδο 2019-2022 ήταν στην ΕΥΠ. «Τον Σεπτέμβριο του 2019 μεταφέρθηκα στην ΕΥΠ. Πολλές συζητήσεις γίνονταν. Πολλοί άνθρωποι ήθελαν να πάνε, ήταν τιμή. Όταν πήγα εγώ διοικητής ήταν ο Κοντολέων.

Μετά τις επίμονες ερωτήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, η αστυνομικός παραδέχτηκε, κάτι που δεν έκανε από την αρχή της κατάθεσής της, πως ήταν κουμπάρα με την υπάλληλο που φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ότι χειριζόταν το Predator.

«Όλοι κουμπάροι είναι εδώ, άντε μη πω..», σχολίασε με νόημα ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Υποστήριξη κατηγορίας: Έχετε σχέση κουμπαριάς μαζί της;

Μάρτυρας: Ναι με πάντρεψε πριν από 18 χρόνια... Δεν έχουμε συζητήσει για την υπόθεση.

Υποστήριξη κατηγορίας: Της αποδίδεται ότι είναι η βασική χειρίστρια του Predator, δεν την ρωτήσατε ποτέ γιατί εμπλέκουν το όνομά σου;

Μάρτυρας: Μπορεί σε κάποια κουβέντα να την ρώτησα... Δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα επί της ουσίας. Δεν σπαταλήσαμε χρόνο να συζητήσουμε το θέμα αυτό.