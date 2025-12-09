«Στο κέντρο της βρίσκεται ο εμπνευστής αυτού του μηχανισμού συγκάλυψης που - να είναι σίγουρος - θα έρθει και η δική του ώρα να ξεσκεπαστεί» προειδοποιεί η Νέα Αριστερά.

«Η μπάμπουσκα της συγκάλυψης έχει κέντρο και όνομα] αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως «οι αποκαλύψεις της εφημερίδας «Τα Νέα» αποδεικνύουν η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε μετατρέψει τον κρατικό μηχανισμό σε μηχανισμό παρακολούθησης, χειραγώγησης και συγκάλυψης».

Συνεχίζει λέγοντας πως «όπως αποκαλύπτεται, το κρίσιμο πόρισμα που «αποσύνδεε» ΕΥΠ και Predator συντάχθηκε με άνωθεν υποδείξεις, με στόχο να παραχθεί ένα συμπέρασμα «καθ’ υπαγόρευση». Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 28 κοινοί στόχοι παρακολούθησης, οι πραγματογνώμονες οδηγήθηκαν σε ένα «αρνητικό» αποτέλεσμα, αξιοποιώντας αυθαίρετα χιλιάδες άσχετες διατάξεις άρσης απορρήτου».

»Ακόμη πιο αποκαλυπτική» σημειώνει η Νέα Δημοκρατία, «είναι η πληροφορία ότι πραγματογνώμονας δέχθηκε σαφή εντολή να μην δώσει καμία διευκρίνιση, την ώρα που οι συντάκτες του πορίσματος δεν έχουν κληθεί ποτέ ως μάρτυρες».

Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει σοκαριστική την εικόνα που προκύπτει: «οργανωμένη παρέμβαση στη δικαστική διαδικασία, χειραγώγηση των ερευνών και συστηματική προσπάθεια να σβηστούν τα ίχνη ενός πρωτοφανούς θεσμικού εκτροχιασμού. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι μια ατελείωτη μπάμπουσκα συγκάλυψης» αναφέρει και καταλήγει πως «κάθε ξύλινη κούκλα που σπάει αποκαλύπτει μια δεύτερη, πιο σκοτεινή. Και στο κέντρο της βρίσκεται ο εμπνευστής αυτού του μηχανισμού συγκάλυψης που - να είναι σίγουρος - θα έρθει και η δική του ώρα να ξεσκεπαστεί».