«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», όσα θα δούμε σήμερα.
Η Μελισσάνθη δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από τη Θεοδώρα, η Ευανθία ζητάει τη βοήθεια της Ιουλίας, η Ασπασία διχάζεται από τη συμπεριφορά του Σταύρου, η Πολυξένη γοητεύεται από τον Ηλία και η Μαγδαληνή κάνει ανακωχή με τη Τζένη.
24ο Επεισόδιο
Η Μελισσάνθη ταράζεται απ’ την αιφνιδιαστική επίσκεψη της μητέρας της, στο σπίτι της.
Η Ευανθία καταλήγει στο νοσοκομείο, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας και η Ιουλία με τον Φωκά καλούνται, να το αντιμετωπίσουν με τις μέρες τους στη Θεσσαλονίκη, να φτάνουν στο τέλος τους.
{https://www.youtube.com/watch?v=cW9Qt7z6j5k}
Η Ασπασία επανεξετάζει την απόφασή της, αφού ο Σταύρος όσο και αν λέει πως είναι καλά, τελικά στρέφεται στο ποτό για παρηγοριά.
Η Μάρθα προσπαθεί, να ελέγξει την ένταση ανάμεσα στο Στάθη και την Πολυξένη, ενώ η Πολυξένη γνωρίζει καλύτερα τον Ηλία και δέχεται να παίξει στην επόμενη ταινία του Βαρελά.
Η Μαγδαληνή συναντάει ξανά την Τζένη και μια νέα φιλία γεννιέται.
Η Πολυξένη φλερτάρει με το νέο της θαυμαστή.
{https://www.youtube.com/watch?v=gPKzlXf3OXo}
Η Θεοδώρα πιάνει «στα πράσα» τη Μελισσάνθη.
{https://www.youtube.com/watch?v=9JPI3PDv43I}
Ο Σταύρος γυρίζει μεθυσμένος στο σπίτι.
{https://www.youtube.com/watch?v=iEAy4fzmkOM}
Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
