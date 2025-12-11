Νέο επεισόδιο, «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», όσα θα δούμε σήμερα.

Η Μελισσάνθη δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από τη Θεοδώρα, η Ευανθία ζητάει τη βοήθεια της Ιουλίας, η Ασπασία διχάζεται από τη συμπεριφορά του Σταύρου, η Πολυξένη γοητεύεται από τον Ηλία και η Μαγδαληνή κάνει ανακωχή με τη Τζένη.

24ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη ταράζεται απ’ την αιφνιδιαστική επίσκεψη της μητέρας της, στο σπίτι της.

Η Ευανθία καταλήγει στο νοσοκομείο, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας και η Ιουλία με τον Φωκά καλούνται, να το αντιμετωπίσουν με τις μέρες τους στη Θεσσαλονίκη, να φτάνουν στο τέλος τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=cW9Qt7z6j5k}

Η Ασπασία επανεξετάζει την απόφασή της, αφού ο Σταύρος όσο και αν λέει πως είναι καλά, τελικά στρέφεται στο ποτό για παρηγοριά.

Η Μάρθα προσπαθεί, να ελέγξει την ένταση ανάμεσα στο Στάθη και την Πολυξένη, ενώ η Πολυξένη γνωρίζει καλύτερα τον Ηλία και δέχεται να παίξει στην επόμενη ταινία του Βαρελά.

Η Μαγδαληνή συναντάει ξανά την Τζένη και μια νέα φιλία γεννιέται.

Η Πολυξένη φλερτάρει με το νέο της θαυμαστή.

{https://www.youtube.com/watch?v=gPKzlXf3OXo}

Η Θεοδώρα πιάνει «στα πράσα» τη Μελισσάνθη.

{https://www.youtube.com/watch?v=9JPI3PDv43I}

Ο Σταύρος γυρίζει μεθυσμένος στο σπίτι.

{https://www.youtube.com/watch?v=iEAy4fzmkOM}

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!