Κλειστά θα είναι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σε τρεις περιοχές. Συγκεκριμένα, αύριο Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου κλειστά θα είναι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σε Καστέλι Χανίων, Κέρκυρα και Μεσολόγγι λόγω εορτής του Πολιούχου, Αγίου Σπυρίδωνος.

Ωστόσο, ανοιχτά θα είναι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σε όλη τη χώρα την προσεχή Κυριακή λόγω της έναρξης του εορταστικού ωραρίου ενόψει Χριστουγέννων.

