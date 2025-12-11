Κλειστά θα είναι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σε τρεις περιοχές. Συγκεκριμένα, αύριο Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου κλειστά θα είναι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σε Καστέλι Χανίων, Κέρκυρα και Μεσολόγγι λόγω εορτής του Πολιούχου, Αγίου Σπυρίδωνος.
Ωστόσο, ανοιχτά θα είναι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σε όλη τη χώρα την προσεχή Κυριακή λόγω της έναρξης του εορταστικού ωραρίου ενόψει Χριστουγέννων.
Εορταστικό ωράριο καταστημάτων και σούπερ μάρκετ
- Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00
- Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00
- Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
- Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
- Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
- Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
- Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
- Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
- Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
- Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
- Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
- Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
- Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
- Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
- Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
- Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
- Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
- Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.